Aninha Franco reabre a República AF e movimenta a cena cultural no Pelourinho

Aninha Franco e Dino Brasil

A reabertura das atividades da República_AF, casa de cultura e pensamento comandada pela escritora Aninha Franco, atraiu, no último sábado, uma multidão para a Rua das Laranjeiras, no Pelourinho. A festança, que teve shows de Dino Brasil, do Paraoano Sai Milhó e performances de vários artistas, coloriu o Centro Histórico que recebeu uma feira de arte, artesanato e gastronomia, com curadoria da atriz Rita Assemany, sessões de autógrafos de 10 autores, incluindo a anfitriã que lançou o segundo volume da série A Criação na Cidade da Bahia, feijoada na cozinha Manuel Querino e uma série de ações que envolveram os comerciantes da área. A iniciativa, que teve apoio do Instituto ACM, do Correio e da Rede Bahia, não contou com patrocinadores, mas provou que ações bem elaboradas são absolutamente exitosas e necessárias para ocupação do Centro Histórico. Confira a seguir quem passou por lá:

Licia Fabio (Foto Correio ) Jussara Amorim e Luciana Mastique (Foto Correio ) Bruno Roma, Rita Assemany, Zeca Abreu e Carlos Betão (Foto Correio ) Claudia Vaz (diretora executiva do Instituto ACM) e Aninha Franco (Foto Correio ) Carol e Sergio Rabinovitz (Foto Correio ) Monica San Galo, Mauricio Pinto e Tânia Peçanha (Foto Correio ) Janete Freitas (Foto Correio ) Angela Freitas (Foto Correio ) Ozana Barreto (Foto Correio ) Cecília Biglia (Foto Correio ) Pico Garcez (Foto Correio )

Mauricio Magalhães

Carnaval

Maurício Magalhães, um dos mais reconhecidos profissionais de marketing do país, é um dos convidados do painel Criatividade e Geração de Valor – Carnaval Quais Oportunidades Futuras?, que será realizado na Expo Carnaval Brazil, nos dias 14 e 15 de outubro, no Centro de Convenções de Salvador. Fundador e sócio do Grupo EVA, o baiano abre o segundo dia do Carnaval Academy, às 9h, espaço que receberá uma série de palestras e debates sobre vários temas que envolvem o setor. O evento leva a assinatura da Zum Brazil.

Eliana Pedroso, gestora do Espaço Rubi, também prestigiou a reabertura da Republica-AF

A volta do Rubi

O Café-Teatro Rubi, que movimentou a cena cultural da cidade durante alguns anos com shows memoráveis, está de volta após um longo hiato. Desta vez, o projeto da gestora cultural Eliana Pedroso, deverá ser itinerante e terá a primeira parada exatamente no lugar onde começou: Wish Hotel da Bahia, com duração, a princípio, de dois meses. Com o nome de Estação Rubi, o projeto dará a largada no dia 16 de setembro com o show Retocando Gil e Caetano que reunirá no palco Armandinho, Marco Lobo e o músico Yaccoce Simões.

O ator Danton Mello nos bastidores do set de filmagem

Pré-estreia

O ator Danton Mello participa logo mais, às 20h30, no cinema UCI Orient Shopping Barra, da primeira pré-estreia do filme do Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, que entra em cartaz em todo o Brasil no próximo dia 1º de setembro. No longa, que tem no elenco nomes como Marcos Caruso, Alexandre Borges, Marco Ricca, Cássio Gabus Mendes, Melo interpreta o mineiro José Pedro de Freitas, conhecido como Zé Arigó, primeiro médium a incorporar o espírito do médico alemão Dr. Fritz, morto durante a Primeira Guerra Mundial.

O escritor Rodrigo Alvarez lança livro em Salvador

Best-seller

Quem desembarca em Salvador nesta quinta-feira (18) é o jornalista e escritor Rodrigo Alvarez. Ele vem para lançar seu novo livro O Candidato, um best-seller que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares. O ex-global estará na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, a partir das 19h30, para autografar a obra publicada pela Citadel Editora.

Uma das imagens registradas por Pico Garcez da exposição na Nova Zelâmdia

Do outro lado do mundo

O fotógrafo multimídia Pico Garcez inaugurou ontem (15) uma exposição virtual na Smith Galeria, na Nova Zelândia. A mostra Where are you now? Epecuén, reúne uma serie de imagens feitas pelo artista na Argentina, em 2016, após o recuo das águas de uma inundação que submergiu o lugar décadas atrás. Garcez, que tem obras espalhadas pelos quatro cantos do mundo, terá seu trabalho exposto na Oceania até o dia 20 de setembro, que podem ser vistos no site smithgaleria.com.

Exposição de Luiz Purificação é prorrogada até setembro

Mostra prorrogada

A exposição Últimas palavras, primeira individual do artista visual Luiz Purificação, foi prorrogada até o dia 3 de setembro, no Ativa Atelier Livre, Rua Tupinambás, 423, Rio Vermelho. A mostra apresenta esculturas, pinturas, desenhos e instalações, inspirados no universo de afeto que atravessa a relação do artista com a sua avó, a poetisa Ana Pires. Em uma visita guiada, o próprio artista vai apresentar o projeto, no dia 20 de agosto, das 9h às 12h, mostrando o processo técnico, psicológico e cronológico de criação da exposição, bem como os rascunhos e estudos dos trabalhos.