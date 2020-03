Anitta assume namoro com 'Poderoso Chefinho' e curte quarentena coladinha com ele

A quarentena de Anitta está sendo muito animada. Isso porque ela está curtindo a reclusão na casa do seu novo namorado Gabriel David - filho do presidente da escola de samba Beija-Flor e considerado o "Poderoso Chefinho" do Carnaval carioca. A confirmação do novo relacionamento foi feita pela própria cantora durante uma live no Instagram.

Os pombinhos eram vistos justos desde o Carnaval e chegaram a viajar para as Ilhas Maldivas. Agora os dois estão na casa do homem que já foi considerado o "solteiro mais cobiçado do Rio de Janeiro" em Angra dos Reis (RJ).

"Vim para a casa do meu namorado em Angra. Ele mora com os pais, que são mais velhos e estão sozinhos em casa. A gente veio para cá já faz uns 15 dias. Assim que chegamos de viagem fizemos o exame. Deu negativo (para coronavírus)", disse ela em bate-papo com a influencer Camila Coutinho.