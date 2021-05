Anitta atinge o Top 40 das rádios dos EUA com 'Girl From Rio'

A música Girl From Gil, de Anitta, entrou no Top 40 das mais tocadas nas rádios dos EUA, segundo o site especializado Hits Daily Double.

A canção aparece exatamente na 40ª posição do ranking, uma melhora em relação à semana passada, quando ficou em 51º lugar. Nessa semana, Girl From Rio foi executada 676 vezes nas rádios dos EUA no segmento pop.

A cantora chegou a ter uma tentativa anterior de emplacar lá fora, com "Me Gusta", parceria com Cardi B que chegou a estrear na parada da Billboard Hot 100, ranking que reúne as músicas de maior sucesso a cada semana no país.

Anitta está atualmente passando uma temporada em Miami, com uma agenda de promoção internacional da música. Na época do lançamento, ela explicou um pouco de sua intenção com Girl From Rio. "Eu falo sobre a energia e a vibe da mulher brasileira e carioca que é uma coisa que transcende tudo, essa é a diferença do estereótipo em relação à versão antiga da 'Garota de Ipanema'", disse.

Recentemente a cantora também assumiu namoro com o bilionário Michael Chetrit.