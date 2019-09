Anitta chamava bailarina que beijou em boate para 'apimentar' relação com Scooby

Foto: Reprodução

Os beijos que Anitta trocou com sua bailarina Ohana Lefundes em uma boate carioca não são novidade. O caso entre as duas é antigo e, muitas vezes, envolvia uma terceira pessoa: o ex-namorado de Anitta, Pedro Scooby.

De acordo com o Extra, a dançarina era a favorita do ex-casal para apimentar a relação deles. Ohana sempre era chamada para esses encontros com Anitta e Pedro Scooby. Era quase um triângulo. Ela e Anitta já ficam há algum tempo e antes mesmo de a cantora namorar. "As duas se 'pegam' e todo mundo sabe', disse uma fonte anônima ao Extra.

Foto: Reprodução

A notícia de que Anitta já fez sexo a três com Pedro Scooby não chega a ser novidade. Ela mesma admitiu isso em seu programa "Anitta entrou no grupo”, do Multishow", no mês passado. A biografia "Furação Anitta" também revela que cantora gosta de levar uma terceira pessoa, geralmente uma mulher, para a cama junto com os seus parceiros.

Ohana chama a atenção nas redes sociais por sua beleza (Foto: Divulgação)

A favorita da cantora está em seu balé desde 2017 e já namorou o bailarina Bruno Paiva, que também era dançarino de Anitta.