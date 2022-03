Anitta chega ao 1º lugar mundial com 'Envolver

Reggaeton lançado por Anitta em novembro de 2021, "Envolver" alcançou nesta sexta-feira (25) o 1º lugar no ranking das mais ouvidas do mundo, segundo a plataforma de música Spotify. Às 8h a música acumulava 6,39 milhões de reproduções.

Gravada em espanhol, "Envolver" viralizou nas redes sociais após internautas criarem desafio com a coreografia da canção, que inclui dançar na posição de prancha, com os cotovelos ou as mãos apoiados no chão.

Na quinta-feira (24), quando a música "Envolver" chegou no segundo lugar no ranking das mais ouvidas, os internautas comemoraram o sucesso da cantora com memes e em clima das maiores disputas mundiais, como a Copa de Mundo de futebol.