Anitta e MC Lan são indicados a Grammy Latino; veja lista

A cantora Anitta e o funkeiro MC Lan foram indicados ao Grammy Latino. A lista foi divulgada na manhã desta terça (29). Eles concorrem com a música “Rave de Favela”, que tem produção do grupo americano Major Lazer, e disputa a melhor canção "urban".

O cantor colombiano J Balvin teve maior número de indicações, com 13, seguido pelo porto-riquenho Bad Bunny, 11 vezes.

Yamandu Costa e Caetano Brasil foram indicados ao prêmio de melhor álbum instrumental, já Céu disputa melhor álbum de engenharia de gravação.

O prêmio de Melhor Canção em Língua Portuguesa é disputado por Vitor Kley (“A Tal Canção Pra Lua”, com participação de Samuel Rosa), João Bosco (“Abricó-de-Macaco”), Emicida (“AmarElo”, com Pabllo Vittar e Majur), Elza Soares (“Libertação”, com BaianaSystem e Virgínia Rodrigues) e Céu (“Pardo”, composição de Caetano Veloso).

VEJA INDICADOS ÀS PRINCIPAIS CATEGORIAS



Gravação do ano

"China" — Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G

“Cuando Estés Aquí” — Pablo Alborán

“Vete” — Bad Bunny

“Solari Yacumenza” — Bajofondo Featuring Cuareim 1080

“Rojo” — J Balvin

“Tutu” — Camilo com Pedro Capó

“Lo Que En Ti Veo” — Kany García & Nahuel Pennisi

“Tusa” — Karol G & Nicki Minaj

“René” — Residente

“Contigo” — Alejandro Sanz

Álbum do ano

"YHLQMDLG" — Bad Bunny

"Oasis" — J Balvin & Bad Bunny

"Colores" — J Balvin

"Por Primera Vez" — Camilo

"Mesa para Dos" — Kany García

"Aire (Versión Día)" — Jesse & Joy

"Un Canto Por México, Vol. 1" — Natalia Lafourcade

"Pausa" — Ricky Martin

"La Conquista del Espacio" — Fito Páez

"Cumbiana" — Carlos Vives

Canção do ano

“ADMV” — Maluma

“Bonita” — Juanes & Sebastián Yatra

“Codo Con Codo” — Jorge Drexler

“El Mismo Aire” — Camilo

“For Sale” — Alejandro Sanz & Carlos Vives

“#ELMUNDOFUERA (Improvisación)” — Alejandro Sanz

“Lo Que En Ti Veo” — Kany García & Nahuel Pennisi

“René” — Residente

“Tiburones” — Ricky Martin

“Tusa” — Karol G & Nicki Minaj

“Tutu” — Camilo com Pedro Capó

Melhor artista revelação

Anuel AA

Rauw Alejandro

Mike Bahía

Cazzu

Conociendo Rusia

Soy Emilia

Kurt

Nicki Nicole

Nathy Peluso

Pitizion

Wos

Melhor canção "urban"

“Adicto” – Tainy, Anuel AA e Ozuna

“Muchacha” – Gente De Zona e Becky G

“Rave de Favela” – MC Lan, Anitta, BEAM e Major Lazer

“Rojo” – J Balvin

“Yo x Ti, Tu x Mi” – Rosalía & Ozuna

Melhor álbum instrumental

"Plays Daniel Figueiredo" — Leo Amuedo

"Cartografias" — Caetano Brasil

"Sotavento" — Compasses

"Festejo" — Yamandu Costa com Marcelo Jiran

"Terra" — Daniel Minimalia

Melhor canção em língua portuguesa

“A Tal Canção Pra Lua (Microfonado)” — Vitor Kley & Samuel Rosa

“Abricó-De-Macaco” — João Bosco

“AmarElo (Sample: Sujeito de Sorte – Belchior)” — Emicida com Majur & Pabllo Vittar

“Libertação” — Elza Soares & BaianaSystem com Virgínia Rodrigues

“Pardo” — Céu

Melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa

"N" — AnaVitória

"Enquanto Estamos Distantes" — As Bahias e a Cozinha Mineira

"APKÁ!" — Céu

"Guaia" — Marcelo Jeneci

"Eu" — Melim

Melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa

"AmarElo" — Emicida

"Little Electric Chicken Heart" — Ana Frango Elétrico

"Letrux aos Prantos" — Letrux

"Universo do Canto Falado" — Rapadura

"Na Mão as Flores" — Suricato

Melhor álbum de samba/pagode

"Mangueira - A Menina dos Meus Olhos" — Maria Bethânia

"Martinho 8.0 - Bandeira da Fé: Um Concerto Pop-Clássico (Ao Vivo)" — Martinho da Vila

"Samba Jazz, de Raiz, Cláudio Jorge 70" — Cláudio Jorge

"Fazendo Samba" — Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

"Mais Feliz" — Zeca Pagodinho

Melhor álbum de MPB

"O Amor no Caos Volume 2" — Zeca Baleiro

"Belo Horizonte" — Toninho Horta & Orquestra Fantasma

"Bloco na Rua" — Ney Matogrosso

"Planeta Fome" — Elza Soares

"Caetano Veloso & Ivan Sacerdote" — Caetano Veloso & Ivan Sacerdote

Melhor álbum de músicas sertaneja

"#IssoÉChurrasco (Ao Vivo)" Fernando & Sorocaba

"Origens [Ao Vivo em Sete Lagoas, Brazil / 2019]" — Paula Fernandes

"Livre Vol. 1" — Lauana Prado

"Churrasco do Teló Vol. 2" — Michel Teló

"Por Mais Beijos Ao Vivo (Ao Vivo)" — Zé Neto & Cristiano

Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa

"Veia Nordestina" — Mariana Aydar

"Aqui Está-se Sossegado" — Camané & Mário Laginha

"Acaso Casa Ao Vivo" — Mariene De Castro e Almério

"Targino Sem Limites" — Targino Gondim

"Obatalá - Uma Homenagem a Mãe Carmen" — Grupo Ofa

"Autêntica" — Margareth Menezes

Melhor álbum de música cristã (língua portuguesa)

"Catarse: Lado A" — Daniela Araújo

"Reino" — Aline Barros

"Profundo" — Ministério Mergulhar

"Maria Passa à Frente" — Padre Marcelo Rossi

"Memórias II (Ao Vivo em Belo Horizonte / 2019)" — Eli Soares

Melhor álbum de engenharia de gravação

"Aire (Versión Día)" — Jesse & Joy

"APKÁ!" — Céu

"Quimera" —Alba Reche

"Sublime" — Alex Cuba

"3:33" — Debi Nova