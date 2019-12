Anitta, Luan Santana e Simone e Simaria se apresentam no Festival da Virada hoje

Vai ter axé, funk carioca, música pop, sertanejo e pagodão. É que Anitta, Os Paralamas do Sucesso, Luan Santana, Simone e Simaria, Durval Lelys e La Fúria estão entre as principais atrações do Festival da Virada neste domingo (29). Montado na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, o palco vai receber ainda os DJs Leandro Vitrola e Giullia Ciotti, Led, Mr. Armeng e Trapfunk. Durante os cinco dias de festival serão mais de 70 horas de música, envolvendo mais de 300 artistas, que se apresentam em um palco com 60 metros de envergadura, 19 de altura e 600 metros quadrados de LED.

Consagrado como o segundo maior evento do calendário oficial de festas de Salvador, estando atrás apenas do Carnaval, o Festival Virada Salvador ficou lotado na noite de abertura, realizada no sábado (28). O prefeito ACM Neto comemorou o sucesso do festival e apostou na superação de público do evento do ano passado, que foi de dois milhões de pessoas.

A estimativa da prefeitura é de que 500 mil turistas estarão na capital durante o festival. Há ainda uma projeção de 92% na taxa média de ocupação hoteleira. No dia da virada, essa taxa deve subir para 96%. Já nas proximidades da festa, a ocupação será de 100%. A prefeitura estima ainda que, somente os turistas, irão deixar R$ 407,2 milhões na economia de Salvador durante o evento, que gera 2,5 mil empregos diretos e indiretos.

“Nossos hotéis estão absolutamente lotados, assim como bares e restaurantes. Hoje temos a expectativa de ter, no primeiro dia, o maior público de todos os tempos para um primeiro dia. Nossa meta é superar a marca dos dois milhões de pessoas até o primeiro dia de janeiro. Vocês podem ver toda a estrutura funcionando muito bem, o evento está mais do que consolidado”, afirmou o prefeito.

Um dos reflexos positivos do festival citados pelo prefeito é a ocupação da rede hoteleira. “Nós estamos muito felizes com a quantidade de turistas que nossa cidade está recebendo de hoje até o dia primeiro. Toda essa movimentação tem relação direta com o festival, com esse produto que nós criamos na nossa cidade. Fico ainda mais orgulhoso porque a gente conseguiu, além do Carnaval, ter um evento que movimenta o Brasil inteiro", salientou ACM Neto.

Confira a programação:

Domingo (29)

Durval lelys

Pocket Virada: DJ Leandro Vitrola

Os Paralamas do Sucesso

Pocket Virada: Led

Anitta

Pocket Virada: DJ Giullia Ciotti

Luan Santana

Pocket Virada: Mr. Armeng

Simone e Simaria

Pocket Virada: Trapfunk&Alivio

La Fúria

Segunda (30)

Igor Kannário

Pocket Virada: Avinho

Harmonia do Samba

Pocket Virada: Fitdance

Alok

Pocket Virada: Fitdance

Gusttavo Lima

Pocket Virada: DJ Raiz

Wesley Safadão

Pocket Virada: Fitdance

Psirico

Terça (31)

Lincoln & Duas Medidas

Pocket Virada: Bing Man

Dennis DJ

Pocket Virada: Manigga

Léo Santana

Pocket Virada: Dakaza

Ivete Sangalo com participação: Filhos de Gandhy

Pocket Virada: DJ Mirtys Spencer

Jorge e Mateus

Pocket Virada: Oldboys

Saia Rodada

Quarta (01)

Danniel Vieira

Pocket Virada: Cronista do Morro

Ilê Aiyê

Pocket Virada: Telefunksoul

Daniela Mercury

Pocket Virada: Aiace

Olodum

Pocket Virada: Ylaa

Saulo