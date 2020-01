Anitta promoverá festa dentro de camarote no Carnaval baiano

Anitta fará show no Camarote Skol (divulgação)

Anitta nunca escondeu seu plano de conquistar o mundo, simples assim. Já realizou diversas apresentações fora do Brasil e, ano passado, promoveu uma turnê internacional, que percorreu cidades como Ibiza, Londres, Milão e Bruxelas. Agora, se volta completamente para os festejos carnavalescos – aproveitando a força midiática que o período possui.

Em Salvador, além de puxar um trio sem cordas, a cantora também promete surpreender. Fará um show no camarote Skol (antes da abertura oficial do espaço), no dia 19 de fevereiro, às 20h, com a festa “Ensaios das Anita”, no circuito Barra-Ondina. Um dos atrativos: figurino sensual, comuns em bailes funks na favela, para lembrar dos tempos em que começou a cantar no casting da Furacão 2000.

Evelyn Gavioli (Ali Karakas/Divulgação)

Dona da Estrela D´Água passará aniversário em Salvador



A empresária Evelyn Gavioli, sócia-proprietária de uma das pousadas mais badaladas de Trancoso, a Estrela D´Água, vai comemorar o seu aniversário, no próximo dia 21, em Salvador. Hospedada no Fera Palace, no centro da cidade, também aproveitará o passeio para descansar e sair de barco pela Baía de Todos os Santos. Gavioli mora em São Paulo, de onde toca os negócios da família.

Vanessa e Itamar Musse (Foto: Alô Alô)

Festa à Rainha do Mar

Vanessa e Itamar Musse recebem convidados, no próximo dia 02, em seu antiquário, no Rio Vermelho, para tradicional festa em torno de Iemanjá. Considerado um dos eventos mais concorridos e sofisticados da ocasião, a edição do ano passado ganhou destaque nos principais jornais do país e reuniu políticos, empresários e artistas, como Nizan Guanaes, Donata Meirelles, Emilio Kalil, Maitê Proença, Gloria Kallil, Vik Muniz, Jorge Ben Jor e Gilberto Gil.

Encontro de verão

Tina e Zé Renato Lima, mais os filhos Cissa e Pedro, promovem almoço de verão, amanhã, em sua casa de praia, em Mar Grande. A maioria dos convidados irá logo após a Lavagem do Bonfim.

Carol Lisboa: lua de mel nas Maldivas (foto: reprodução redes sociais)



Lua de mel

Carol Lisboa e João Pedro Kruschewsky, que se casaram em dezembro, com uma discreta cerimônia na Igreja Santo Antônio da Barra e recepção no Palácio da Aclamação, afivelaram as malas para curtir a lua de mel nas Ilhas Maldivas. O casal está hospedado no luxuoso Niyama Private Islands Maldives.

Tradição

A empresária Ozana Barreto promove o tradicional “Café da Manhã do Bonfim”, amanhã, apenas para convidados, das 7h às 9h, no Bistrot Trapiche Adega, na Avenida Contorno. De lá, todos seguirão para a Colina Sagrada, acompanhando o cortejo e torcendo para receber ao menos uma gotinha de água benta, para “fechar o corpo”.



Sinfonia

A 9ª edição do festival Música em Trancoso será realizado, entre os dias 14 e 21 de março, no Teatro L´Occitane, em Trancoso. Este ano, solistas internacionais, orquestras e jovens talentos fazem parte da programação que fará uma viagem a diferentes gêneros, do clássico a composições de todas as épocas e um mix de Bossa Nova, Tango e Jazz, com cerca de 250 artistas no line-up.



Agito

O Restaurante Amado recebe uma das festas mais concorridas durante os festejos em torno da Lavagem do Bonfim. Trata-se da Feijoada do Amado, que irá acontecer amanhã, a partir das 12h, na Avenida Contorno, com aquela vista de sempre. O agito, promovido por Steve Saback e Platini Benitez, contará com apresentações de Alexandre Schnitman, Isqueminha, Forró do Tico e Pedro Chamusca.



Dia sagrado

Amanhã é dia sagrado na Bahia: Lavagem do Bonfim, segunda maior manifestação popular do estado, depois do carnaval, com todo mundo de branco, cor de Oxalá, no Candomblé. A concentração será em frente à igreja da Nossa Senhora da Conceição da Praia, para uma caminhada de 8 km até a Colina Sagrada, no Bonfim.