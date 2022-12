Anitta vira piada após se assustar com turbulência em avião

Anitta apareceu nos stories do famoso David Brazil bastante assustada com a turbulência que enfrentou em uma aeronave particular. O apresentador brincou que a artista não poderia gritar de medo.

No vídeo, é possível ver que a cantora ainda rezou um Pai Nosso para que não acontecesse nada durante a viagem. "Não temas, estou contigo", debochou David Brazil enquanto Anitta apertava sua mão.

O influenciador ainda demonstrou tranquilidade com a turbulência e continuou provocando a artista, que não desgrudou do amigo. "Tá tudo maravilhoso, amor. Reza, reza", disse David.

Essa não é a primeira vez que Anitta reclama das turbulências de aviões. Em 2019, a artista compartilhou com os seguidores que passou por um perrengue durante a viagem dos Estados Unidos para o Brasil.

"Não tenho palavras pra descrever, juro. Nunca balancei tanto em toda a minha vida! Foi babado! A gente está comemorando aqui que a gente está vivo", disse.