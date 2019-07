Aniversariante do dia, Chiquinho tem atuação valorizada por Loss

Osmar Loss tem um trabalho longe de ser unânime no comando técnico do Vitória. Contudo, o treinador conseguiu neste sábado (27) um feito inédito para o rubro-negro nesta Série B: ao bater a Ponte Preta dentro de casa, o Leão alcançou sua segunda vitória consecutiva, dentro de casa, no campeonato.

O resultado que aconteceu graças a uma virada relâmpago que o time aplicou. Num espaço de quatro minutos, o rubro-negro reverteu o resultado de 1x0 contra para 2x1 a seu favor. Chiquinho, de falta, e Felipe Gedoz foram os autores dos gols.

Como é de se esperar, o técnico do Vitória comemorou o resultado, que também foi a sua segunda vitória como técnico do time. Vencer o jogo se tornou ainda mais especial quando se lembra da virada que o time levou contra o Londrina no início da semana.

"O jogo em Londrina machucou muito pelo primeiro tempo que a gente fez e uma derrota daquelas gera muito mais desconfiança no ambiente. A gente teve versatilidade e isso foi graças a disponibilidade dos jogadores, que se entregaram dentro de campo", declarou o comandante.

Um fato que chamou a atenção na partida foram as variações táticas do Vitória em campo. Aniversariante do dia, Chiquinho foi o nome que se mais se destacou: além do gol marcado, o lateral jogou de meia e terminou a partida caindo pelo lado direito de campo.

Loss garantiu que conhece Chiquinho de outros carnavais e por isso fez questão de pedir o jogador em seu plantel. A versatilidade do camisa 6 foi um dos pontos que mais pesou na hora de fazer o pedido.

"Hoje cantamos parabéns para o Chiquinho, valorizamos o que ele produziu em campo e ficamos muito satisfeitos de ter um jogador assim em nosso elenco", declarou em entrevista após o jogo.

Apesar do bom resultado, o Vitória segue na zona de rebaixamento da Série B. O clube pulou da vice-lanterna para o 17º lugar com 10 pontos ganhos.

Ciente da situação ainda incômoda, Loss prefere manter a cautela e não projetar voos mais altos como o acesso para a Série A. Pelo menos agora, o treinador quer "jogar o próximo jogo como se fosse final de mundial" para sair o mais rápido possível da zona de degola.



"É muito complexo fazer uma projeção porque muitas vezes imaginamos e a coisa foge da curva. Enquanto está nessa situação de zona temos que focar no próximo jogo. precisamos sair dessa situação", pontuou o técnico.

O próximo compromisso do Vitória na Série B é contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Será o primeiro dos dois jogos que o time comandado por Osmar Loss vai fazer longe de casa. Depois do Figueira, a equipe segue no sul do país para enfrentar o Brasil de Pelotas no sábado, 3 de agosto.