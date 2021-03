Aniversário de Salvador por Sora Maia

Janelas abertas para esperança - Nossas homenagens a Salvador se encerram com o ensaio de Sora, que buscou vistas diferentes do icônico Ed. Oceania no Farol da Barra. Do abraço da expansão imobiliária vista de uma das suas varandas, à intimidade das únicas janelas que não cederam ao verde blindex.