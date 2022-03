Aniversário de Salvador terá apresentação de orquestras e inaugurações na cidade

Sem um grande festival, o aniversário de 473 anos de Salvador será comemorado com uma série de inaugurações, assinaturas de ordens de serviços e entregas de obras pela cidade. A programação foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis, nesta terça-feira (15).

Os eventos festivos serão restritos aos Bailes da Cidade, apresentação o das orquestras populares regidas pelos maestros

Fred Dantas, Sérgio Benutti, Paulo Primo, Zeca Freitas e Orquestra da Câmara de

Salvador com o maestro Angelo Rafael, que devem acontecer em locais nos quais seja possível controlar o acesso, como a Praça do Campo Grande.

"Há um conjunto de protocolos em curso, em ambientes controlados, que tem que ter a comprovação do ciclo vacinal em dias. Vamos fazer concertos com apresentações no Campo Grande, que temos como controlar o acesso, além de um conjunto de atividades e atividades nos próximos dias", explicou o prefeito.

Os investimentos anunciados pelo prefeito têm o valor total de R$ 953.038.347,62. São R$ 470.475.149,41 para editais de licitação; R$ 90.524.885,56 em ordens de serviços; R$ 227.346.498,65 em inaugurações e R$ 164.691.814,00 em entregas de obras.

"Estamos, com fé em deus, saindo da pandemia, a prefeitura anuncia nessas ações, um conjunto de investimentos de R$ 950 bilhos, que vão ajudar na retomada econômica, a reativação da cidade. E tenho certeza que Salvador vai sair na frente, recuperando esse tempo perdido", disse o prefeito.

Entre as ações estão reforma e construção de unidades escolares, entrega de unidades de acolhimento residencial transitório. Na área de infraestrutura urbana, estão a requalificação de viadutos da Rótula do Abacaxi, da ponte do antigo Clube do Bahia e do Túnel Américo Simas. Também haverá obras de contenção de encostas em diversos bairros que têm áreas de risco. O prefeito anunciou ainda a construção e reforma de quadras e campos.