Anselmo Ramon assume a artilharia do Vitória na Série B

Todo mundo no futebol sabe: atacante, ainda mais um camisa 9, vive de marcar gols. Até o jogo desta sexta-feira (19), contra o Criciúma, pela 10ª rodada da Série B, Anselmo Ramon só tinha um gol em cinco jogos pelo Vitória.

Só que aí veio o duelo no Barradão. E Anselmo Ramon, destaque absoluto da partida, marcou dois gols. Com estes dois tentos o atacante mais do que melhora a sua marca: ele já é o artilheiro do Vitória na Série B, com três gols.

Antes, o posto de artilheiro estava dividido entre o zagueiro Everton Sena e o atacante Ruan Levine, ambos com dois gols. Contratado no início da Série B, Anselmo só havia marcado na derrota para o Sport por 3x1 pela 7ª rodada.

O primeiro gol sobre o Tigre saiu num lance de oportunismo do camisa 9, que aproveitou uma falha do zagueiro Platero na saída de bola.

"Atacante é assim, tem que estar preparado a todo momento. Hoje (sexta), não foi diferente. O zagueiro deu bobeira e tive a felicidade de fazer o gol. Também queria parabenizar o Matheus Rocha porque fez um grande cruzamento para o meu segundo gol", disse o artilheiro.

Autor de um cruzamento primoroso para o segundo gol de Anselmo, Matheus comemorou a eficiência no lance: "Venho trabalhando muito nos treinos. Sabia que uma hora ia caprichar e a bola ia entrar. Brinquei até com ele (Anselmo Ramon) nessa semana, num treino. Falei que ia caprichar numa bola para ele fazer o gol".