Antenor Batista, fundador da Insinuante, morre em Salvador aos 92 anos

O empresário Antenor Liberal Batista, que foi um dos fundadores da rede de lojas Insinuante, morreu em Salvador aos 92 anos, nessa terça-feira (5). As causas da morte não foram divulgadas.

O corpo dele foi sepultado ainda no mesmo dia no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, com cerimônia restrita a poucos familiares, por conta da pandemia da covid-19.

Ele nasceu em Afogados de Ingazeira, em Pernambuco, foi para Recife ainda adolescente e depois seguiu para o Rio de Janeiro.

Em 1959, passou a morar em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Foi lá que fundou as Lojas Insinuantes, rede que se espalhou pelo estado. No auge, a companhia chegou a maior varejista do Norte e Nordeste.

Viúvo de Nair dos Santos Batista, Antenor deixa dois filhos (o caçula, Antenor Júnior, faleceu em 2006), sete netos e quatro bisnetos.