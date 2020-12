Antes de embarque para Argentina, Bahia treina no CT do Corinthians

Depois de ganhar o domingo de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira (14), de olho na partida contra o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira (16), em Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Ainda em São Paulo, onde perdeu para o Palmeira por 3x0, no último sábado (12), pelo Brasileirão, o tricolor utilizou o CT do Corinthians para fazer a atividade.

Em campo reduzido, Mano Menezes fez um trabalho tático de orientação com os jogadores. Durante a atividade, Mano montou o provável time titular, mas também testou algumas mudanças na formação.

Fora do duelo contra o Palmeiras, o volante Ramon e o atacante Élber participaram do treino normalmente. Logo depois da atividade, os jogadores aproveitaram para aprimorar as cobranças de faltas e pênaltis.

Depois do treino, a delegação tricolor embarcou para Buenos Aires, local da partida contra o Defensa y Justicia. Nesta terça-feira (15), o elenco realiza no CT do River Plate o último trabalho antes do duelo.

Como perdeu o jogo de ida por 3x2, na Fonte Nova, o Bahia precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para conquistar a vaga inédita na semifinal da Sul-Americana.

O tricolor pode avançar vencendo por um gol de vantagem, mas aí terá que balançar as redes pelo menos quatro vezes. Se vencer pelo mesmo placar da ida, a decisão vai para os pênaltis.