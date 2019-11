Antes do Flamengo, elenco do Bahia tem reunião com a Bamor

O dia do Bahia começou diferente nesta sexta-feira (8). Antes do treino, alguns jogadores e membros da diretoria tricolor se reuniram com representantes da torcida Bamor, maior organizada do clube.

O encontro aconteceu no Fazendão e contou com a presença de lideranças do elenco, como o goleiro Douglas, o atacante Gilberto e o zagueiro Lucas Fonseca. Além deles, o presidente Guilherme Bellintani e o diretor de futebol, Diego Cerri, também participaram da reunião, que foi previamente marcada.

Entre os temas debatidos está o rendimento do Bahia nos últimos jogos do Brasileirão. O tricolor amaga um jejum de cinco jogos sem vencer. Na última quarta-feira, o Esquadrão não passou de um empate com a vice-lanterna Chapecoense, na Fonte Nova.

Após o encontro, o grupo de torcedores estendeu uma faixa em forma de apoio em um dos alambrados do campo de treinamento. Com 43 pontos, o Bahia está na nona colocação do Campeonato Brasileiro, a cinco pontos da zona de classificação para a Libertadores.

Neste domingo, o tricolor encara o líder Flamengo, às 18h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.