Antonio Amorim lança livro em Salvador na próxima quarta-feira (29)

O consultor em carreiras e escritor Antonio Amorim vai lançar seu novo livro Ampliando Horizontes, na próxima quarta-feira (29), na livraria Leitura do Salvador Shopping, às 19 horas. A obra pretende fazer um cruzamento entre vida pessoal e carreira, com foco nas novas tecnologias e seus desdobramentos no mundo moderno.

"Neste momento que vivemos, todos os novos processos das tecnologias e mudanças do mundo pedem que a gente amplie nossos horizontes, mas sem perder de vista quem somos nós”, afirma Antonio Amorim.

No lançamento haverá um bate-papo com o autor sobre a temática principal do livro, o mosaico que vida e carreira fazem a partir das escolhas e decisões que tomamos. Ampliando Horizontes é a 11º obra de Antonio Amorim, que autor dos livros “O Caminho de Santiago” e “Construindo Pontes”.

Serviço:

O que: Lançamento do livro Ampliando Horizontes, do autor Antonio Amorim

Quando: 29 de junho (quarta-feira), às 19 horas

Local: Livraria Leitura, Salvador Shopping