Antonio Denarium é reeleito governador de Roraima

O atual governador de Roraima Antonio Denarium (PP) foi reeleito neste domingo (2), em primeiro turno. Segundo a apuração parcial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Denarium recebeu 56,46%, dos 99,21% das urnas apuradas. No total, o candidato reeleito teve 161.644 votos. O vice-governador eleito é Edilson Damião Lima (Republicanos).

Em segundo lugar ficou Teresa Surita (MDB), com 41,19% (118.276 votos). Em terceiro ficou Fábio Almeida (PSOL), com 1,28%; Juraci Escurinho (PDT), com 0,65% e Rudson Leite (PV), com 0,41%.

Em 2018, após a governadora Suely Campos ter sido afastada do cargo, Denarium foi nomeado interventor federal pelo então presidente Michel Temes. Filiado ao PSL (Partido Social Liberal), ele também concorreu ao governo do estado e foi eleito no segundo turno. Denarium se desfiliou do PSL em 2020, seguindo o movimento de Jair Bolsonaro.