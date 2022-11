Antônio Meira Jr. é o único baiano no júri de duas importantes premiações automotivas

Jornalista especializado em automóveis, Antônio Meira Jr. é sempre requisitado para atuar como jurado em respeitadas premiações do segmento. O baiano, que além de jornalista é piloto graduado de competições, será o único jurado da Bahia a integrar o júri da CASUAL Exame “Os Melhores Carros”, que vai revelar os destaques da indústria automotiva.



Com publicação prevista para a edição de novembro da revista Exame, que deverá ser lançada na metade deste mês, o prêmio levou em consideração os veículos lançados nos últimos 12 meses, além de empresas com operação oficial no mercado brasileiro e/ou fabricação nacional. Ao todo, concorreram mais de 40 modelos e 26 marcas.



Editor de veículos do jornal Correio, Antônio Meira Jr. também é o único baiano entre os jurados da principal premiação do país, realizada pela revista AutoEsporte, da editora Globo. O jornalista está entre os votantes da 56ª edição do Carro do Ano nas categorias Carro do Ano, Premium, Superpremium, Híbrido, Elétrico, Elétrico Premium, Elétrico Superpremium e Picape. O resultado será conhecido em dezembro.



“É uma honra participar, representando a Bahia, em duas premiações importantes não só para o segmento, como também para os consumidores, que terão boas indicações”, afirma Meira Jr. ao portal Alô Alô Bahia. Dia 14, ele parte para a Califórnia, onde irá cobrir o Los Angeles AutoShow, umas das principais mostras de carros do mundo.



Leia mais notícias na aba Notas