Anvisa 'dá cano' em reunião de emergência após esquecer de enviar e-mail

A reunião de emergência marcada para domingo (21) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), onde seria discutida a escassez de medicamentos para intubação de pacientes com covid-19, acabou não acontecendo porque a agência não enviou o e-mail de confirmação do horário do encontro.

As informações são da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo. Além de diretores da Anvisa, também iriam participar da reunião representantes do Ministério da Saúde, da indústria, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que representa os estados.

De acordo com Nelson Mussolini, presidente do Sindicato da Indústria Farmacêutica do Estado de São Paulo (Sindusfarma), lhe foi dito que o assistente de Romison Mota, diretor da Anvisa, não apertou o botão de "enviar" para que e-mail fosse enviado aos participantes da reunião.

A Anvisa negou a falha do assistente, afirmando que houve "uma falha no preenchimento dos emails que deveriam receber o convite da reunião online" e que lamentam o ocorrido, se colocando à disposição para intermediar outro agendamento.

A reunião que buscará solução para a crise de abastecimento de medicamentos em UTIs de todo o Brasil acabou sendo remarcada para terça-feira (23).