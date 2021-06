Anvisa encerra o pedido de uso emergencial de vacina chinesa Convidecia

A Anvisa anunciou nesta segunda-feira (28) que encerrou o processo de autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, da vacina Convidecia (Ad5-nCoV Vaccine CanSino), do laboratório chinês CanSino.



O pedido de autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, foi protocolado pela empresa Belcher Farmacêutica do Brasil em 18 de maio de 2021. O processo foi encerrado por perda de legitimidade da empresa Belcher Farmacêutica do Brasil Ltda e do Instituto Vital Brazil S.A. para atuarem interessados no presente processo administrativo.



A diretora relatora, Meiruze Freitas apontou o "desalinhamento" entre detentor do pedido e desenvolvedor do imunizante. Ela destacou "que uma empresa responsável pela solicitação e detentora da Autorização de Uso Emergencial de medicamentos é a entidade responsável civil, administrativamente e penalmente pelo respectivo produto. A detentora pode ser ou não fabricante do produto, mas deve se responsabilizar pela qualidade, eficácia e segurança do medicamento ou vacina a ser disponibilizada à população brasileira. Em face do eventual desalinhamento entre o detentor e o desenvolvedor e fabricante da vacina CanSino, temos que mecanismos intrínsecos e essenciais de supervisão técnica foram comprometidos.”



Em 17 de junho de 2021, a Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED) da Anvisa, recebeu por e-mail notificação da empresa Cansino Biologics Inc, de que as empresas Belcher Farmacêutica do Brasil Ltda e o Instituto Vital Brazil S.A. não possuem mais autorização para representar a empresa Cansino Biologics Inc no Brasil.



Segundo a Anvisa, a CanSinoBio solicitou substituição do representante nacional, mas segundo o órgão, "tal ação não se figura como alternativa administrativamente viável". Com isso, a nova representante da empresa poderá protocolar uma nova solicitação de autorização a qualquer momento.



A vacina Ad5-nCoV Vaccine - Convidecia é fabricada pela empresa CanSino Biologics Inc., localizada em Tianjin- China, e, atualmente está aprovada para uso em oito países: Argentina, Chile, China, Equador, Hungria, Malásia, México e Paquistão. Ela é administrada em dose única de 0,5 ml.