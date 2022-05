Ao som de Ivete Sangalo, Paulo Pereira e Marcela Mendonça se casam em Salvador

O empresário Paulo Pereira, da Concept Bar, se casou neste sábado (14) com a executiva Marcela Mendonça, filha de Aurora e Luiz Mendonça, do Grupo LM. Foi uma das festas mais bonitas dos últimos tempos, com decoração de Sonja Lopes e Núbia Caloula.



A comemoração, no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, em Salvador, contou com show de Ivete Sangalo, buffet do Mignon, assessoria de Rafaela Meccia, consultoria de Almir Júnior e Marcelo Gomes e tecnologia e design da TD Produções.



O Alô Alô Bahia esteve presente e compartilha uma galeria de fotos com os principais momentos da noite.

Confira galeria de fotos no site Alô Alô Bahia.