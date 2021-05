Aos 21, ex de Angela Ro Ro quer reatar o namoro: 'pessoa que mais amo'

O namoro entre a gaúcha Mayara Serra, de 21 anos, e Angela Ro Ro, de 71, durou apenas um dia. Logo após a cantora assumir a relação publicamente no Instagram, colocou um ponto final na história acusando a garota de estar tentando ficar famosa às suas custas.

O término repentino pegou Mayara de surpresa. Em entrevista ao jornal Extra, a gaúcha contou que o relacionamento das duas começou em dezembro, de forma virtual. Elas jamais se encontraram pessoalmente, porém faziam juras de amor pelas redes sociais.

"Estava tudo bem. Ela postou nossa foto no Instagram segunda-feira assumindo nosso namoro e seguiu normal. Na terça, do nada, ela começou a me acusar de querer fama às custas dela e deletou todos os comentários que havia feito nas minhas redes, e me bloqueou de tudo", conta Mayara, acrescentando estar "profundamente abalada" com a separação.

"Eu a amo demais. Ela é a pessoa que eu mais amo na vida. É o amor da minha vida. Nunca quis fama às custas dela. Apenas queria ser assumida como namorada. Me apaixonei pela Angela Maria, e não pela Angela Ro Ro. Amo essa mulher como nunca pensei em amar alguém na vida. Foi com ela que eu descobri o que era felicidade, o que era amor de verdade. Ela é tudo que eu sempre sonhei: o jeitinho que ela mexe no cabelo, as roupas que ela usa para dormir. O amor que ela tem pelos gatinhos que vivem na casa dela, os olhos que brilham, a gargalhada simples...", diz, lamentando:."Não é justo ela me deixar assim, como se eu não fosse nada...".

Um dia após anunciar o romance no Instagram, Angela Ro Ro terminou o namoro acusando Mayra de querer fama.

"Mais um vez fizeram de mim escada para a fama. Vou cobrar ingresso", ironizou a cantora ela nas redes sociais. Ro Ro afirmou ainda que foi ela quem colocou o ponto final no relacionamento: "Fui eu que coloquei um ponto final nessa mentira patética e ridícula".

Por outro lado, a gaúcha garante estar apaixonada e revelou planos de encontrar a amada pessoalmente no Dia dos Namoradores.

"Não há nada na vida que eu ame mais que a Angela.. Todos os meus planos eram com ela, e meus sentimentos sempre foram verdadeiros. Queria morar com ela, casar com ela, estar com ela todos os dias. Vou amá-la para sempre. Estava planejando ir vê-la no Dia dos Namorados, e ela me apronta uma dessas. Estou desolada".