Aos 39 anos, príncipe dos Emirados Árabes é achado morto em Londres

O príncipe Khalid Al Qasimi, 39 anos, segundo filho de um dos xeiques dos Emirados Árabes Unidos, morreu nesta terça-feira (2). Segundo o jornal inglês The Guardian, ele era estilista e estava em Londres após se apresentar, há três semanas, na London Fashion Week. Até o momento, a polícia londrina trata o caso como morte a ser explicada.

De acordo com a rede BBC, a informação recebida foi de “uma morte súbita em uma propriedade residencial” e agora os investigadores aguardam resultados de exames pós-morte, pois exames os iniciais foram “inconclusivos”.

A morte de Khalid ocorre 20 anos depois que seu irmão mais velho, Mohammed bin Sultan bin Mohammed Al Qasimi, morreu de uma overdose de drogas aos 24 anos na casa da família em East Grinstead, na Inglaterra.

Após a confirmação da morte de Khalide, o xeique Sultan Bin Muhammad Al Qasimi, líder do Emirado de Sharjah e pai do estilista, expressou seus sentimentos em uma publicação no Instagram dizendo que o filho estava “sob cuidados de Deus”. Um período de luto de três dias foi decretado nos Emirados Árabes Unidos.

Criador da marca de roupas Qasimi, Khalid formou-se em arquitetura e design de moda na Central Saint Martins, em Londres, e apresentou sua primeira coleção em 2008, que foi lançada em colaboração com o designer Elliott James Frieze.

Em comunicado divulgado em seu site, a marca afirmou que "é com grande tristeza que informamos que Khalid Al Qasimi morreu de forma inesperada no dia 1º de julho". De acordo com a Qasimi, Khalid era elogiado por sua "tenaz e ainda assim sensível exploração de questões sociopolíticas, particularmente aquelas ligadas ao Oriente Médio".