Aos 55 anos, 'Hulk Brasileiro' morre em Ribeirão Preto

O paulista "Hulk Brasileiro", conhecido nas redes sociais por causa dos seus músculos do braço, morreu em Ribeirão Preto. A morte foi registrada no dia em que Valdir Segato completou 55 anos, na terça-feira (26). A informação é do UOL.

Valdir teria passado mal em casa, foi socorrido pelo Samu, mas não resistiu. A causa da morte não foi revelada.

"Mais um ano de vida", diz a última publicação de seu Instagram, que tem cerca de três mil seguidores.

A história de Segato ficou conhecida ainda em 2016, quando ele foi entrevistado pelo tabloide britânico Daily Mail. Nessa ocasião foi chamado de "Hulk Brasileiro", por confessar que injetava Synthol, um óleo mineral, para ficar com os braços maiores.

"Eles me chamam de Hulk, Schwarzenegger e He-Man o tempo todo. Eu dobrei o tamanho do meu bíceps, mas quero que ele cresça ainda mais", afirmou à época. A meta de Valdir era atingir os 68 centímetros de diâmetro nos bíceps.

Apesar disso, mencionou que foi avisado por médicos sobre os riscos de amputação e até mesmo AVC.

O corpo de Valdir foi enterrado no Cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto, na quarta-feira (27).