Aos 90 anos, atriz Daisy Lúcidi está internada em estado grave com coronavírus

A atriz Daisy Lúcidi, de 90 anos, está internada em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. A artista encontra-se no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, e testou positivo para o novo coronavírus. A informação é de um neto dela, Cau Mendes, que publicou mensagem nas redes sociais.

"Gostaria, em nome da família, de pedir a todos os amigos e fãs da minha avó, Daisy Lucidi, que mandem boas vibrações para que ela consiga se recuperar dessa terrível covid-19. No momento, ela se encontra em estado grave, mas com situação clínica estável, respirando por aparelhos no CTI do Hospital São Lucas. Pedimos orações a todos, temos esperança!", escreveu o neto da atriz.

Daisy é conhecida na telinha da Globo, já tendo feito novelas como Passione (2010-2011), em que deu vida a Valentina, e Paraíso Tropical (2007), em que interpretou Iracema. Seu último trabalho pela emissora foi em Babilônia, como Dulce, em 2015. No mesmo ano, ela também participou de um episódio da série "Os Homens são de Marte... E é pra lá que eu vou", do GNT.