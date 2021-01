Aos pés do Cristo Redentor, Rio vacina suas primeiras moradoras

O Rio de Janeiro iniciou sua vacinação contra a covid-19 na tarde desta segunda-feira. Um idosa e uma profissional de saúde estão entre as primeiras vacinadas do estado fluminense. Teresinha da Conceição, de 80 anos, residente de um lar de idosos da Prefeitura, e Dulcineia da Silva, técnica de enfermagem, de 59, foram as escolhidas para marcar o começo da vacinação na cidade do Rio de Janeiro, que ocorreu aos pés do Cristo Redentor.

As duas foram vacinada por Adélia Maria dos Santos, uma enfermeira de 71 anos, que desde 1979 trabalha na Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, e é uma das fundadoras do Programa de Imuninização da cidade.

As vacinas do Rio chegaram ao estado com quatro de atraso em relação ao previsto inicialmente. Até as 19h30 desta segunda, cinco estados já começaram a vacinação: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina e Piauí.