Apae estrela desfile com coleção confeccionada por mães de crianças do instituto

Para mostrar o resultado de uma coleção de roupas confeccionadas por mães de crianças assistidas pela Apae, jovens com deficiência intelectual e múltipla vão estrelar as peças em uma passarela montada no piso L4 do Shopping Piedade, a partir das 10h, desta quarta-feira (25).

O evento é resultado de uma ação focada na capacitação de mulheres, com base na Economia Criativa. O projeto, que conta com o patrocínio da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), promove oficinas de capacitação em costura, acabamento e empreendedorismo com enfoque sustentável na confecção de roupas e acessórios.

Após cinco meses de aulas e preparação, foi criada a marca Histórias de Mãe, assim como a primeira coleção dela, denominada Origens. Sendo assim, o desfile ocorre como a culminância do curso e a apresentação das peças ao público.

Peças da rimeira coleção da marca Histórias de Mães são inspiradas na cultura africana (Foto: divulgação)

“Esse é um projeto lindo, que estimula a criatividade dessas mães, além de capacitá-las para seguirem uma atividade econômica que possa garantir uma renda extra e, quem sabe, o próprio sustento da família”, destaca Jaqueline Braz, gestora de Assistência Social da Apae Salvador.

Para dar o pontapé inicial à marca, a coleção Origens aposta na diversidade étnica, trazendo a identificação com a matriz africana, através dos tecidos, estampas e modelos. “Traz um recorte mais regional, nordestino, com o artesanato, crochê e outros trabalhos manuais, transformados em produtos de alto valor agregado pela sustentabilidade e o feito à mão”, completou a mentora.

Em todo o processo de produção a sustentabilidade também esteve presente, desde o reaproveitamento de refugos da indústria têxtil, passando pelo uso de sacas de frutas para a produção de bolsas, até cortes de tecidos muito pequenos, que se transformam em enchimento para almofadas, aproveitando 100% dos materiais.

Serviço:

O quê – Desfile Moda e Sustentabilidade da Apae Salvador / Coleção Origens

Onde – Piso L4 do Shopping Piedade

Quando – Dia 26, quarta-feira, às 10h

Quanto - Gratuito