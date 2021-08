Apae Salvador celebra Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Com o tema “É tempo de transformar conhecimento em ação”, a Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) realiza a partir deste sábado (21), a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2021. Até o dia 28 de agosto serão realizados diversos eventos.



A Apae Salvador pretende discutir o fato de que o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo no que se refere à garantia de direitos das pessoas em situação de deficiência, no entanto, na prática, a maior parte do que se assegura na lei não é acessível a todos.



“Temos evoluído nos debates, nas conquistas públicas, mas na prática, o cotidiano dessas pessoas ainda é bastante sofrido. A sociedade, assim como o poder público, precisa tirar a legislação do papel e oferecer uma vida mais inclusiva e digna para PCDIM“, ressaltou Angela Ventura, superintendente executiva da Apae Salvador.



Para promover o debate, a entidade programou uma série de eventos virtuais, que serão transmitidos no perfil da Apae Salvador no Youtube. O evento contará com a participação de representantes de diversas instituições, a exemplo da presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Comped), Wanete Carvalho; a vereadora Roberta Caires, que tem feito um trabalho focado nas pessoas com deficiência; e representante do Ministério da Cidadania do Governo Federal.



Na abertura da programação, dia 21, às 17h, haverá uma live show que traz à tona o subtema Diversidade, com a exibição de um vídeo estrelado por assistidos da Instituição, numa versão do clipe da música Gueto, da cantora Iza. A gravação foi um momento de muita alegria por ser a primeira vez em que os garotos se encontraram após o início da pandemia.



No dia 23, às 9h, será realizado o web bate-papo Vivência das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Na terça-feira, dia 24, às 15h, será realizada a live “A pessoa com deficiência intelectual e múltipla: sujeito de direitos”. Já às 18h, no programa Saúde & Bem Estar, exibido no Instagram do jornal Correio*, será realizada a live Doenças Raras: diagnóstico, cuidados, prevenção e tratamentos, com a médica geneticista da Apae Salvador, Helena Pimentel.



Na quarta-feira, dia 25, às 9h30, será realizada a mesa interativa Lei brasileira de inclusão e a autonomia da PCDIM. Na mesma data, às 15h, será realizado o webinar As atualizações do BPC e a implementação do auxílio Brasil. Na quinta-feira, 26, haverá o debate sobre a Importância do lúdico no processo de aprendizagem da PCDIM, às 16h.



No último dia do evento, 27, a partir das 15h, será realizada a live Inspiração – Histórias de superação para encerrar a semana de atividades. O encontro terá a presença do atleta paralímpico Leandro Landim, conhecido como Léo Olímpico, que contará a sua trajetória no Iroman e na vida. Também marcará presença a primeira youtuber com Síndrome de Down no país, Cacai Bauer, influencer com mais de 370 mil seguidores.