Apae Salvador promove atividades no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência

Nesta terça-feira, 21 de setembro, é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E para marcar a data, a Apae Salvador participa de uma série de atividades nos próximos dias 21, 23 e 24, chamando a atenção para a necessidade de inclusão e acessibilidade das PCDs.

Entre as ações que serão promovidas estão apresentações de dança e teatro, exibição de vídeos, bate papo, relatos de vivência e orientações multiprofissionais.

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi oficializado em 2005 pela Lei Nº 11.133, entretanto, já era comemorada desde o ano de 1982. O 21 de setembro foi escolhido porque está próximo do início da primavera, estação conhecida pelo aparecimento das flores e que representa o nascimento e renovação da luta das pessoas com deficiência.

Confira a programação completa!



Data: 21/09

Ação Online nas Redes Sociais da Apae Salvador

Divulgação de CARD de fortalecimento da Inclusão

Data: 23/09

Evento: IV Seminário de Leitura para todos / Youtube da Fundação Pedro Calmon - Ação Virtual

Atividades: 11h45 – Exibição do vídeo Vamos brincar de Poesia com a Cia de Teatro da Apae Salvador e 14h- Exibição do clipe Gueto com a Opaxorô Cia de Dança.

Realização: Fundação Pedro Calmon/SECULT- Governo do Estado

Data: 24/09

Horário: 8h

Local: Centro Especializado em Reabilitação (CER II) Unidade Coutos - presencial

Evento: Grupinho 21

Atividade: Promover orientações multiprofissionais com base em conhecimento científico, integração social e relato de vivência entre famílias de crianças com Síndrome de Down atendidas na Estimulação Precoce.

Horário: 8h

Local: Sede do COMPED- Presencial

Evento: Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Atividade: Apresentação da Opaxorô Cia de Dança

Realização: COMPED

Horário: 10h

Local: Teatro SESI Rio Vermelho- Presencial

Evento: Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Atividade: Apresentação da Banda Opaxorô

Realização: Rede SESI

Evento: Semana da Inclusão

Horário: 17h

Local: Shopping da Bahia – Presencial

Atividade: Apresentação da Opaxorô Cia de Dança

Realização: Instituto Iris