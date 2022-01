Apae Salvador promove programação especial para as famílias atendidas em Coutos

Durante todo o mês de janeiro, a Apae Salvador desenvolve uma programação especial para marcar o aniversário do Centro Especializado em Reabilitação, CER II, localizado no Subúrbio 360º, em Coutos. A equipe Multidisciplinar do CER II promoveu uma grade de diversão com fins terapêuticos para os usuários e seus familiares, alusiva aos três anos de atividades do Centro e o período de férias dos pacientes e familiares.

As atividades têm caráter lúdico, desportivo adaptado, cultural e recreativo, com o intuito de estimular o desenvolvimento das competências sociais, cognitivas, motoras e comunicativas dos usuários e aumentar a sua autonomia nas atividades de vida diária. Além disso, permite também que as famílias cuidadoras participem integralmente das ações propostas. Desde atividades esportivas até as oficinas com sucata ou de dedoches, participantes de todas as idades poderão se divertir. Só em 2021, foram realizados no CER II mais de 12,5 mil atendimentos.

Confira a programação completa: