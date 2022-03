Apartamento em prédio de luxo da Graça é atingido por incêndio

Um apartamento do edifício Mansão Bahia Dourada, localizado em um condomínio de luxo no bairro da Graça, em Salvador, foi atingido por um incêndio na manhã deste domingo (6). O fogo foi debelado pelos bombeiros e não houve registro de feridos.



O Centro Integrado de Comunicações da Secretaria da Segurança Pública (Cicom) informou que o fogo começou por volta das 11h em um apartamento do quinto andar e se espalhou rapidamente, tomando grandes proporções. A fumaça escura se espalhou pelo prédio e assustou moradores.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu conter as chamas e resgatar um cachorro que estava no apartamento. A causa do incêndio ainda está sendo investigada.