Apenas quatro jogadores do Vitória seguem titulares desde a estreia na Série C

Invicto no comando do Vitória, João Burse não apenas assegurou a classificação ao quadrangular final da Série C do Brasileiro como deu cara ao time na competição. Após outros dois treinadores e muitas trocas de peças, o torcedor rubro-negro finalmente consegue escalar os titulares do clube do coração: Dalton, Alemão, Marco Antônio, Alan Santos e Guilherme Lazaroni; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Luidy, Santiago Tréllez e Rafinha.

A não ser que estejam lesionados ou suspensos, esses são os atletas escolhidos por João Burse para o onze inicial. Na rodada passada, quando o Vitória venceu o Brasil de Pelotas por 3x1, o goleiro Dalton e o volante Léo Gomes, suspensos, foram substituídos por Yuri Sena e João Pedro, respectivamente, mas retornarão ao time no domingo (21), às 16h, diante do Paysandu, no Barradão, na estreia do quadrangular final.

O mesmo deve ocorrer com o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni. Contundido, ele foi substituído por Sánchez no embate com a equipe gaúcha, mas voltou a treinar com o grupo nesta quarta-feira (17). Lazaroni foi um dos jogadores que ganharam sequência após a chegada de João Burse. Ele começou em campo em seis dos oito jogos comandados pelo treinador.

Com o técnico, o Vitória definiu esquema tático e time titular, objetivos não alcançados anteriormente com os outros dois treinadores que estiveram à frente da equipe na Série C. Sob o comando de Geninho, o Leão não engrenou com a formação composta por três zagueiros. Com Fabiano Soares, as trocas eram numerosas. Ele chegou a mudar nove jogadores de uma partida para outra, mantendo apenas Lucas Arcanjo e Dionísio no time.

Antes de João Burse chegar, o aproveitamento do Vitória era de 33,3%. Depois do início do trabalho do atual treinador, subiu para 75%. O técnico conseguiu melhorar o rendimento do time com praticamente as mesmas peças que já estavam na Toca do Leão desde o começo da Série C. Do time considerado titular atualmente, apenas três jogadores não ficaram à disposição de Geninho: o goleiro Dalton, o atacante Rafinha e o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni, que já estava contratado, mas não apto para jogar.

Quatro mudanças

Apesar disso, os jogadores escolhidos dentro do elenco para formar o onze inicial mudaram bastante da estreia da Série C para cá. Na derrota por 2x1 para o Remo, em 9 de abril, no estádio Baenão, em Belém, Geninho mandou a campo o time com: Lucas Arcanjo, Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa e Mateus Moraes; Alemão, João Pedro, Alan Santos, Eduardo e Salomão; Roberto e Tréllez.

Destes, apenas Alemão, Alan Santos, Eduardo e Tréllez seguem no time adotado como titular por João Burse. Capitão rubro-negro, Alan Santos, antes utilizado no meio-campo, se firmou como zagueiro. O goleiro Lucas Arcanjo se lesionou e se recupera após cirurgia. Mateus Moraes e Salomão já não fazem parte do elenco. Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa, João Pedro e Roberto seguem no grupo, mas perderam espaço.

Se a comparação for com a estreia na temporada, novamente apenas quatro jogadores estão entre os titulares de Burse. Além de Alemão e Eduardo, o atacante Luidy e o zagueiro Marco Antônio, que não ganhou oportunidade de sequência no começo do ano e pintou no onze inicial na época por apresentar melhor forma física. Em 16 de janeiro, quando o Vitória empatou com a Juazeirense em 1x1, no Barradão, o então técnico Dado Cavalcanti escalou o rubro-negro com: Lucas Arcanjo, Alemão, Alisson Cassiano, Marco Antônio e Salomão; João Pedro, Gabriel Santiago e Jadson; Luidy, Guilherme Queiroz e Eduardo.

Compare as escalações do Vitória ao longo da temporada:

Escalação do Vitória na estreia de 2022: Lucas Arcanjo, Alemão (Iury), Alisson Cassiano, Marco Antônio e Salomão (Vicente); João Pedro, Gabriel Santiago (Pablo) e Jadson; Luidy (Erik), Guilherme Queiroz (Roberto) e Eduardo. Técnico: Dado Cavalcanti.

Escalação do Vitória na estreia da Série C: Lucas Arcanjo, Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa e Mateus Moraes; Alemão, João Pedro, Alan Santos (Alan Pedro), Eduardo e Salomão (Luidy); Roberto (Alisson Santos) e Tréllez (Dinei). Técnico: Geninho.

Escalação do Vitória na última rodada da Série C: Yuri Sena, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sanchez (Iury); João Pedro, Dionísio (Zé Vitor) e Eduardo (Gabriel Honório); Luidy (Roberto), Tréllez e Rafinha (Hitalo). Técnico: João Burse.