Apesar da vitória, Lula tem pior votação no Nordeste do PT desde 2002

Com a maior quantidade de votos que já recebeu em eleições, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve a vitória mais apertada em segundo turno desde a redemocratização. O petista conseguiu recuperar votos no Sudeste, maior colégio eleitoral, onde atingiu patamares anteriores à Operação Lava Jato, enquanto no Nordeste, Lula venceu em todos os estados.

Apesar disso, essa foi a região onde o PT teve a sua pior votação desde 2002. No ano em que Lula se elegeu presidente pela primeira vez, o melhor resultado do presidente foi no Sudeste.

Saiba mais: O impacto do Nordeste: entenda como a região se tornou um dos focos da eleição

Lula marcou 69,3% no Nordeste, o que garantiu a vitória do petista. No entanto, em 2018, quando o PT teve a pior votação nacional na história, Haddad ainda foi melhor, com 69,7%. O percentual caiu na Bahia, Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí e Sergipe.

Bolsonaro também aumentou levemente sua votação no Nordeste de 30,31%, em 2018, para 30,66%.

Em números absolutos, no entanto, Lula conquistou mais votos no Nordeste em comparação com a eleição de 2018. Foram 2,2 milhões de votos a mais, devido ao crescimento do eleitorado de um ano para o outro.

Eleições do PT no Nordeste

Em 2014, Dilma foi reeleita com 71,7% dos votos nordestinos. Em 2010, a petista teve 70,6% na região.

O maior apoio que a região já deu a um candidato a presidente aconteceu em 2006, na reeleição de Lula: 77,1% dos votos.

Em 2002, Lula marcou 61,5% no Nordeste.

Este ano, o Sudeste e o Norte deram vitória a Bolsonaro, apesar da votação apertada. O Sul e o Centro-Oeste foram os estados em que Bolsonaro ganhou com folga.

Dentre os estados nordestinos, Piauí e Bahia foram onde Lula teve a maior vantagem. A Bahia deu 71% de votos ao petista no segundo turno da disputa presidencial.