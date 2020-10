'Apesar de desesperador, esse foi um período rico', diz empresário de Feira

No final de 2020, não haverá evasão, queda no faturamento, nem nenhuma das situações típicas vivenciadas nos estúdios de pilates ou academias de ginástica sempre que chegam as férias e as festas de final de ano. Pelo menos é o que espera o empreendedor e administrador de empresas Alécio Mascarenhas, proprietário da Yes Pilates, em Feira de Santana. A expectativa não é fruto de um otimismo excessivo, mas dos investimentos realizados durante os cinco meses que o empreendimento fechou suas portas e de todo um trabalho de gestão pensado para criar diferenciais para a clientela do espaço, que ainda conta com serviços de nutrição e estética.

“Nossa proposta é convidar as pessoas para viverem um Verão diferente e para isso, vamos oferecer tratamentos especiais, desde aqueles mais convencionais até outros mais rápidos”, completa, ressaltando que o investimento dele e dos outros parceiros que atuam na galeria no bairro SIM, em Feira, é proporcionar a melhor experiência para os públicos das mais variadas idades, de crianças até os mais maduros.

Com flexibilidade e estratégias certas, o empresário conseguiu recompor um pouco das perdas do início do ano (Divulgação)

Com flexibilidade e estratégias certas, o empresário conseguiu recompor um pouco das perdas do início do ano (Divulgação)

Para o verão 2021, o empresário quer ampliar as parcerias da Yes com outros tantos empresários, possibilitando que os clientes possam usufruir de descontos em outros espaços associados, além de inúmeras outras ações para que o Verão de cuidados pessoais seja único e inesquecível.

Alécio Mascarenhas foi o convidado de Flávia Paixão na live Empregos e Soluções dessa quarta-feira (14), no perfil do Instagram do CORREIO. Na oportunidade, o empresário fez questão de dividir com o público as experiências adquiridas nesse pouco mais de um ano de espaço e os aprendizados que vieram com a pandemia, quando amargou o encerramento das atividades por cinco meses.

“Apesar de desesperador, esse foi um período rico para aprender mais, fortalecer parcerias e investir no espaço para nos prepararmos para essa retomada quando conseguimos, em alguns horários, nos equiparar ao período anterior à pandemia”, comemora.

Alécio Mascarenhas dividiu as dificuldades e os acertos realizados junto ao estúdio Yes, ressaltando a importância de confiar nos profissionais de áreas afins ao negócio

(Foto: Reprodução)

Diferenciais

No entanto, nem tudo foi tão tranquilo assim na vida do administrador. Ele conta que, no início, tomado de paixão pela possibilidade de abrir o espaço num dos bairros com uma das maiores densidades populacionais de Feira de Santana e apostando no envelhecimento social, esqueceu de olhar o entorno, as mudanças viárias e o público alvo.

“No início, achava que pilates era para um público mais velho. Ano passado, nosso público de crianças era maior e depois tivemos um crescimento significativo no público adulto, com faixa etária entre 30 e 50 anos, que via no pilates a oportunidade de cuidar da saúde”, conta, destacando que nunca teve uma grande aderência com os mais maduros.

Apesar de ter realizado mudanças no projeto inicial, a capacidade adaptação e o olhar atento para as necessidades dos clientes fizeram a Yes corrigir o percurso e se estabilizar no mercado. “Qualquer negócio é um organismo vivo, ele nunca está pronto ou concluído, então é preciso ter flexibilidade para possibilitar essas remodelagens”, esclareceu o convidado.

A capacidade de ouvir o público alvo também ajudou o empresário a criar diferenciais no negócio. “Percebia que a maioria dos estúdios de pilates possuíam um visual e uma perspectiva muito feminina, então fui buscar os profissionais da comunicação e da arquitetura para trabalhar um espaço neutro, que não intimidasse o público masculino”, diz o empresário, que hoje comemora a marca de 32% de público masculino, além de muitos casais.

Na oportunidade, Flávia Paixão chamou atenção para o fato de que muitos empreendedores apenas copiam o que outros negócios no mesmo ramo fazem, sem a preocupação de criar diferenciais que ajudem o negócio.

“Também é importante lembrar que os negócios precisam levar o cliente em consideração, do contrário, se perde o suporte desse elemento fundamental para o sucesso”, completou a consultora.

Vale salientar que a live Empregos e Soluções tem o objetivo de ajudar os empreendedores a encontrarem saídas para os seu negócios e é realizada todas as quartas-feiras, sempre às 18h, no perfil do Jornal Correio no Instagram. Se você perdeu a live dessa semana, não se preocupe. Os encontros ficam gravados! Assista abaixo.