Aplicação da 2ª dose da vacina de Oxford é antecipada em Salvador

As pessoas que têm agendamento para a segunda dose da vacina de Oxford no domingo (9) devem antecipar a imunização para o sábado (8), porque a vacinação será suspensa no Dia das Mães, informou a prefeitura. A mudança é válida só para esse fim de semana, por conta da data comemorativa.

A imunização será das 8h às 16h, em postos no modelo drive-thru e pontos fixos exclusivos para atender as pessoas que vão receber a segunda dose da vacina da Oxford. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a lista de postos será divulgada ainda nesta sexta-feira (7).

As pessoas habilitadas para receber a segunda dose da Oxford podem conferir a data da segunda aplicação no site da SMS ou no próprio cartão de vacina que receberam quando tomaram a primeira dose.