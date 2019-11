Aplicativo que oferece vantagens a clientes de restaurantes de primeira linha chega à Bahia

(Foto:Gabriel Alencar/Divulgação)

Tereza Carvalho selecionou os restaurantes para o aplicativo Duo Gourmet

Depois de movimentar a cena gastronômica em 11 cidades brasileiras, o aplicativo Duo Gourmet chega a Salvador. A plataforma, que será lançada no próximo dia 20, às 20h, no Amado, garante aos estabelecimentos filiados a possibilidade de melhorar o fluxo e atrair novos clientes oferecendo benefícios aos assinantes, como pedir um prato e ganhar outro de igual valor. O aplicativo, há seis anos no mercado, já está ativo na capital baiana com um importante diferencial: a curadoria. Em Salvador, os estabelecimentos passaram pelo crivo da jornalista Tereza Carvalho, uma referência no segmento de gastronomia com seu instablog @proveieaprovei, que usa critérios como qualidade, atendimento, além da comida, é claro.

Lista Top

Cerca de 20 restaurantes da boa gastronomia atenderam ao convite de Tereza Carvalho para integrar a lista de conveniados do Duo Gourmet. Dentre eles estão o Amado, Carvão, La Pasta Gialla, Ori, Pasta em Casa, La Taperia, Larriquerri, Cremonini etc. O Duo já está disponível nas lojas de aplicativos e a assinatura é anual. O lançamento, exclusivo para convidados, contará com a presença dos sócios mineiros Nilson Gouvêa e Ana Laura Garcia. “O aplicativo gera economia e melhor condição ao assinante para desfrutar da experiência de provar a boa gastronomia nos restaurantes de Salvador e de outras cidades”, resume Tereza.

(Divulgação)

Amado sedia lançamento e encabeça a lista dos parceiros do Duo Gourmet

Cabaré dos Novos

O ator e diretor Celso Jr. vai dirigir a quinta e última montagem do projeto 3 & Ponto do Teatro Vila Velha. O espetáculo Hamlet & Ofélia, que estreia no dia 25 de novembro, às 20h, no Cabaré dos Novos do TVV, terá no elenco atores da Companhia Teatro dos Novos e texto do dramaturgo português Carlos Alberto Machado. A peça fica em cartaz até 11 de dezembro.

(Divulgação)

Celso Jr. vai dirigir espetáculo no Teatro Vila Velha

Balada

Ganhador de duas estatuetas do último Prêmio Multishow, MC Papatinho é uma das atrações da próxima edição do baile Kriok que volta a acontecer na Bahia, no dia 16 de novembro, a partir das 15h, em Villas do Atlântico. O carioca divide o comando da balada com outros DJs.

(Foto:Sidney Junior/Divulgação)

MC Papatinho ganhou dois prêmios Multishow

Dão e o Rei

Depois de fazer uma bela apresentação no Teatro Castro Alves, no domingo passado, Dão leva seu show Dão Canta Roberto, hoje, às 17h, para a praça principal do Shopping Itaigara.

(Divulgação)

Dão interpreta o rei Roberto Carlos

Menu festivo

Os chefs Katrin e Dante Bassi celebram o primeiro aniversário do restaurante Manga com um menu degustação comemorativo que explora os sabores e versatilidade da manga, fruta que dá nome à casa.

(Divulgação)

Katrin e Dante Bassi festejam um ano do Manga

Autoconhecimento

O IKIGAI Brasil promove na próxima segunda-feira (11), das 8h às 12h, no Fiesta Bahia Hotel, no Itaigara, o workshop Conexões: Compreendendo o Poder do Propósito. O evento, organizado por Darius Quadros e Victor Igdal, diretores do IKIGAI, é exclusivo para mil servidores municipais e terá como facilitadores Eduardo Almeida e Kiko Kislansky que farão uma dinâmica reflexiva sobre a importância do servidor público. O prefeito ACM Neto já confirmou presença. Uma das ações previstas é o plantio de três mil mudas de árvores. O IKIGAI é uma metodologia que promove autoconhecimento, inteligência emocional e conexão com o momento presente.

(Divulgação)

Diretor de conexões do IKIGAI Brasil, Vitor Igdal é um dos realizadores

Passagem de bastão

A agência de comunicação Comunicativa completa 30 anos este ano promovendo mudanças na sua estrutura societária e repaginando sua marca. A empresa está finalizando o processo de sucessão e passará a ser comandada pelo sócio Moisés Brito. Com isso, Fátima Martins, a fundadora da empresa, encerra seu ciclo à frente da agência e segue como conselheira. Tudo na mais santa paz, garantem os dois envolvidos.

(Divulgação)

Fatima Martins vai viver definitivamente na Espanha