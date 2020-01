Aplicativo vai mostrar prontuário de paciente e indicar remédios e vacinas em postos

Precisa de um medicamento? Está na hora de tomar uma segunda dose daquela vacina? Esse tipo de informação está agora ao alcance das mãos dos soteropolitanos. O aplicativo Vida+ Cidadão, desenvolvido pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi lançado na manhã desta terça-feira (28) e busca ser um canal de comunicação entre o cidadão e a secretaria. Até a tarde de ontem, o aplicativo já tinha sido baixado por 1.093 soteropolitanos.

Entre os principais benefícios da ferramenta, além da possibilidade de identificação da disponibilidade de vacinas e medicamentos nos postos e farmácias, está também o monitoramento da necessidade de novas doses de vacinação, de acordo com o histórico do paciente. Os exames e consultas marcadas poderão ser acompanhados pelo celular, que lembrará o paciente dos seus horários com uma notificação. A marcação, no entanto, ainda não pode ser feita a distância.

Presentes no lançamento do novo aplicativo, o prefeito ACM Neto e o secretário municipal de Saúde, Leo Prates, comentaram a importância do novo passo, uma forma de tornar mais direta a prestação dos serviços à população.

“Essa é uma grande conquista para todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje, vamos ter todo o prontuário eletrônico, ou seja, o conhecimento da saúde do cidadão pela internet. É uma facilidade muito grande para as pessoas, pois elas vão ter acesso a diversos serviços e saber o próprio histórico de saúde, permitindo que possam fazer a prevenção e que haja, também, economicidade para a prefeitura, evitando problemas e antecipando cuidados”, afirmou ACM Neto.

Neto destacou, ainda, que o novo aplicativo é apenas mais um passo na informatização da cidade. “Em breve, a prefeitura vai estar lançando um aplicativo maior, que abrange todos os serviços da cidade e os da saúde estarão integrados. Nesse novo aplicativo, o Salvador na Palma da Mão, será possível fazer a marcação do exame à distância”, explica o gestor municipal. O novo aplicativo tem lançamento previsto para o aniversário da cidade, em março, e deve abranger outros serviços, como a concessão de alvarás.

Cartão digital

Outro dos benefícios do Vida+ Cidadão é a possibilidade de utilizar o celular como cartão virtual do Sistema Único de Saúde (SUS). Para ter no aplicativo suas informações pessoais, o usuário precisará se dirigir à unidade de saúde para validação do cadastro. O download do programa já está disponível para os sistemas Android e iOS. Até a tarde desta terça-feira (28), 198 pessoas já tinham ido até um posto para realizar a validação.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Leo Prates, a ferramenta é interligada ao sistema municipal Mais Cidadão e vai, inclusive, evitar fraudes e minimizar dificuldades relatadas pela população, como falta de medicamentos nos postos. “Por exemplo, já tivemos relatos de cidadãos que pegavam mais de um medicamento, como colírio para glaucoma, que é caro, para revender depois. Agora, o sistema trava se o pedido for acima do indicado pelo médico no prontuário”, disse.

Além do controle de fraudes, o aplicativo também usa as informações dos sistemas da SMS para atualizar a disponibilidade de medicamentos nas farmácias.

"Quando a capacidade de uma determinada farmácia atingir os 30%, o medicamento deixa de aparecer como disponível por segurança, para evitar que a pessoa vá a uma farmácia e não encontre o remédio, o que gera economia de tempo e dinheiro de deslocamento”, completou o titular da SMS.

Atualmente, Salvador fornece 325 tipos de medicamentos pelo SUS, 85 a mais do que a lista nacional. Os medicamentos extras são custeados apenas com verba municipal.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier