Apoiadores de Bolsonaro voltam a bloquear pistas com barricadas

Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fechou duas pistas que dão acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em São Paulo, nesta sexta-feira (25).



A interdição ocorreu por volta das 4h30, segundo informações do G1. Caminhões e carros de passeio estavam sendo liberados pelo acostamento. A pista só foi liberada às 8h15, quando a Polícia Militar chegou para desobstruir o local.



O tráfego ficou congestionado até o início da manhã, mas diversos veículos conseguiram passar pelo bloqueio. Apenas os caminhões foram impedidos de prosseguir com a viagem e ficaram parados na manifestação.