Apoiadores do presidente Bolsonaro fazem ato em Salvador

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram um ato em Salvador na manhã desta sexta-feira (2). A concentração começou por volta das 9h, nas proximidades do Dique do Tororó. Segundo a organização, estava prevista a participação de 7 mil pessoas no local.

(Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Os apoiadores estão com bandeiras do Brasil. Alguns deles usam máscaras com estampas da bandeira e com fotos do presidente. "Estamos aqui para a valorização do sentimento cívico, mostra que a nossa bandeira não é vermelha", declarou o policial civil Gutenberg Filho, 53 anos, que participa do ato.

Em uma camionete há dois bonecos infláveis, que representam Bolsonaro e o ex-presidente Lula, com roupa de presidiário. Alguns dos participantes usam armas de brinquedo para apontar para o ex-presidente e fazer ameaças de morte. Outros, gritam palavras de ordem, como "a nossa bandeira jamais será vermelha".

Após tocar o hino ao Dois de Julho, o grupo saiu do ponto de concentrção. A motociata está dividas em quatro grupos com destino ao Parque dos Ventos, Boca do Rio. A divisão é para evitar que o movimento seja prejudicado de alguma forma. "O governo daqui é de o oposição", disse um manifestante que é funcionário público, mas optou em não se identificar.

Blitz

Blitze da Polícia Militar e do Detran aconteceram em três pontos no entorno do Dique, local da concentração dos manifestantes. Um dos pontos foi no final da Avenida Vasco da Gama sentido Dique. Muitos motociclistas que estavam a caminho da manifestação não cruzaram o bloqueio da PM e aglomeram em um posto de combustível.

As blitze ocorreram também no Dique sentido Vale dos Barris, perto de um posto de combustíveis e na Avenida Bonocô, sentido Dique, próximo à estação do Metrô de Brotas.

Ao todo foram montadas oito blitze. "Todas no percurso da motociata. Vale de Nazaré, Dique, Bococô, em frente ao Centro de Convenções", disse um agente da Transalvador.