Após 15 anos de funcionamento, famoso restaurante no Rio Vermelho fecha as portas

O empresário Jorge Moura avisa que o Me Gusta Sabor Mexicano fechou as portas. O restaurante, na Rua Juazeiro, no Rio Vermelho, funcionou durante 15 anos. “Foram 15 anos de dedicação, paixão pela gastronomia e pela culinária Mexicana e por serviço com cordialidade e alegria”, diz Moura em comunicado pelas redes sociais.

Além das tradicionais e conhecidas delícias da culinária mexicana, o lugar também servia pratos que são consagrados no México, mas que eram novidades na capital baiana, como a lasanha mexicana e o Tamales.

Me Gusta Sabor Mexicano (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Moura afirma que, em breve, o serviço de eventos estará de volta: “Estaremos à disposição para realizar seu evento em sua casa e levar toda alegria mexicana para sua festa e matar sua saudade de nossas delícias feitas com amor e muito sabor”. Além disso, o empresário – que também era o chef responsável pela elaboração do cardápio – promete disponibilizar futuramente um Delivery prático e eficiente. Estamos na torcida!