Após 16 dias internado, idoso vence covid e celebração tem forró e carreata no Maranhão

Um senhor de 69 anos recebeu alta após 16 dias internado com covid, no hospital de campanha Dr. Kleber Carvalho Branco, na cidade de Pedreiras, no Maranhão, e ganhou um festa com forró em comemoração a essa vitória.

José Rodrigues dos Santos passou oito dos 16 dias na ventilação mecânica. O filho do idoso prometeu que se o pai se recuperasse faria um forró para celebrar. Neste domingo (25), José Rodrigues deixou o hospital e viu o filho cumprir a promessa.



Filho de José Rodrigues havia prometido que em caso de cura do pai faria um forró para celebrar. Cantor se emocionou ao ver o pai deixar o hospital. pic.twitter.com/b8h8FLeupD — Jornal Correio (@correio24horas) April 26, 2021

Ao deixar a unidade hospitar, José Rodrigues encontrou o forró armado e o filho nos vocais. A equipe médica do hospital de Campanha de Pedreira acompanhou a saída do idoso e entrou no clima de celebração com muita dança.

Ao ver o pai curado, o cantor se emocionou e precisou de alguns minutos para se recompor e voltar aos vocais.

Depois do forró, José Rodrigues voltou para casa em uma carreata com diversos carros e familiares celebrando a vitória do idoso na batalha pela vida contra o coronavírus.