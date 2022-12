Após 4 meses, homem que esfaqueou companheira em Abaré é preso

Um homem acusado de tentar matar a facadas a sua ex-companheira, em agosto deste ano, no município de Abaré, foi preso por agentes da Polícia Civil. Ele estava foragido desde o crime e estava escondido em uma casa em Petrolina.

"No dia do crime, o autor teria seguido e alcançado sua ex-companheira, a qual vinha de uma festa acompanhada de outras pessoas. Quando ela percebeu, ele avançou para cima dela e então desferiu vários golpes de arma branca, causando diversas lesões. A vítima foi socorrida para um hospital, onde ficou internada. O autor ficou foragido desde então", explicou a coordenadora da 17ª Coorpin, delegada Lígia Nunes.

Logo após o crime, foi representado pela prisão do investigado, sendo cumprida no sábado. "Ele já tinha praticado outras agressões contra a ex-companheira, tendo esta sido a causa da separação do ex-casal. Após a prisão, o autor foi apresentado no plantão da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro", relatou a delegada.

O mandado foi cumprido por policiais da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), com apoio da 18ª Coorpin/Paulo Afonso), Delegacia de Homicídios de Juazeiro e a Polícia Militar de Petrolina.

O homem passou por exames de corpo de delito e posteriormente foi encaminhado para o Conjunto Penal de Juazeiro, onde segue custodiado à disposição da Justiça.