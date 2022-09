Após 5 anos, Festival de Verão voltará ao Parque de Exposições em 2023

Depois de tantos pedidos, os apaixonados pelo Festival de Verão já podem comemorar. O evento, que será realizado nos dias 28 e 29 de janeiro, voltará para o Parque de Exposições, após cinco anos.

A festa, que foi redirecionada para a Arena Fonte Nova em 2016, vai retornar para o seu local de origem, depois de várias pesquisas de opinião e nas redes sociais. Além disso, o Parque de Exposições tem uma amplitude maior para receber a quantidade de fãs do FV.

De acordo com Gabriela Gaspari, 'head' da Bahia Eventos e produtora de experiências, em conversa ao G1, explicou que a próxima edição será memorável, visto que o público estava com saudade do tradicional evento no Parque.

“Estamos muito animados com essa retomada e o público pode esperar muita dedicação para uma edição inesquecível. E como um festival é feito para as pessoas, nós as ouvimos, e decidimos voltar para o parque. Essa é só uma das grandes novidades que o público pode esperar para 2023.”

Ela ainda salientou que, após 23 anos de história, é importante focar que o festival ainda está vivo na memória dos baianos e turistas que participaram do evento durante anos.

“Quando retomamos os preparativos para o Festival de Verão, logo após a reabertura para os eventos, o que mais notamos nas pesquisas foi a memória afetiva das pessoas. Quase todo mundo, em qualquer lugar do Brasil, já viveu uma história no Festival de Verão. Isso jamais será apagado. São 23 anos de história de um festival que orgulha os soteropolitanos e traz ainda mais calor para o verão na Bahia”, finalizou.