Após 77 anos juntos, casal realiza sonho de fazer festa e fotos de casamento

Após 77 anos, um casal de idosos finalmente conseguiu realizar o sonho de ter uma festa de casamento e tirar fotos profissionais do momento. O registro aconteceu no asilo St. Croix, em Minnesota, nos Estados Unidos, onde os dois vivem. O espaço foi decorado com o estilo dos anos de 1940, época que aconteceu o primeiro casamento.

Sue Bilodeau, filha dos idosos, conta que em 1944 os noivos Royce King, 98, e Frankie King, 97, resolveram se casar rapidamente, pois ele seria enviado para combater na Segunda Guerra Mundial. Então não houve planejamento, nem vestido a noiva usou.

"Mamãe mencionou: 'Nós nos casamos com um aviso prévio de dois dias, enquanto papai estava de licença ... antes de ir para o exterior na Segunda Guerra Mundial. Não tínhamos tempo para planejar um grande casamento ou conseguir um fotógrafo'", revelou Sue em entrevista ao jornal USA Today.

Durante os 77 anos que viveram juntos, nos aniversários, eles sempre eram questionados se tinham recordações daquele acontecimento e contavam que, como foi muito rápido, não conseguiram registrar nada. Foi quando surgiu a ideia de recriar o momento do casamento.

O funcionários do asilo St. Croix, onde eles vivem, ajudaram com o vestido da noiva, enquanto um assistente de saúde ajudou Royce com seu uniforme da Força Aérea. O musicoterapeuta do casal ficou responsável pelo música. Ele tocou sucessos dos anos 1940 em seu saxofone e guitarra durante a celebração.

"Eles escoltaram meu pai para fora, sentaram-no e colocamos um lenço em volta de seus olhos", disse Bilodeau. "Nós levamos mamãe escada abaixo e atravessamos o quintal, e então ela ficou na frente do papai, e então eu consegui tirar o lenço dele. Eu disse, 'Você está pronto para ver sua noiva?'", contou a filha.

Sue contou que quando Royce, o esposo, viu Frankye vestida de noiva, ele tinha "o maior sorriso do mundo". "E ele não parava de sorrir", relembra. O ensaio fotográfico dos dois, enfim, foi publicado nas redes sociais do asilo. Confira:

"Esta é uma história tão linda! Que belo casal! Obrigado à equipe por lhes proporcionar um dia tão precioso!", disse uma seguidora. "Esta é uma das coisas mais doces que já vi. Trouxe lágrimas aos meus olhos. Adorável", comentou outra pessoa.