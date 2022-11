Após acesso, Barroca se despede do Bahia: 'Saio com dever cumprido'

O técnico Eduardo Barroca foi contratado pelo Bahia no início de outubro, com a missão de conquistar o acesso à primeira divisão de 2023. Seis jogos depois, em pouco mais de um mês, o treinador conseguiu cumprir o objetivo. A vaga na elite veio após o triunfo por 2x1 sobre o CRB, no Rei Pelé, em Maceió.

Com o encerramento da Série B, acaba também a passagem do comandante pelo Esquadrão em 2022. O contrato de Barroca era até o fim da competição - e, segundo o técnico, não houve uma procura do clube para conversar sobre renovação.

"Assumi compromisso até o jogo de hoje. Saio realmente com dever cumprido. O clube ainda não se permitiu conversar sobre o futuro", disse Barroca.

"Mas estou muito feliz pela oportunidade de ter dirigido o Bahia novamente e de ter ajudado a entregar, junto com os jogadores - os reais protagonistas, merecedores de tudo isso que aconteceu -, o Bahia de volta à Série A. É onde o Bahia deve estar sempre. (...) É um sentimento de gratidão poder ter essa oportunidade que tive agora. Realmente muito especial estar de volta. Espero, hoje, pode degustar um pouco esse sentimento de ter sido treinador do Bahia em um momento tão especial do clube.", completou.

O técnico assumiu o Bahia após a demissão de Enderson Moreira. Na época, o Esquadrão estava na 3ª posição, com 5 pontos de vantagem para o 5º colocado. Ao longo de sua passagem, Barroca acumulou duas vitórias, quatro empates, e nenhuma derrota, com 55% de aproveitamento. O tricolor se manteve em 3º ao término da Série B, com 62 pontos.

Antes de Enderson, Guto Ferreira também comandou o time na Série B. Barroca exaltou os dois, e dividiu os méritos do acesso com os antecessores.

"Eu tinha uma missão grande de não desconstruir o que vinha sendo construído. Tenho respeito muito grande pelos colegas que iniciaram e desenvolveram esse trabalho. Meu trabalho foi, basicamente, dar serenidade para que eles pudessem jogar esses jogos finais dentro do maior potencial que eles pudessem", afirmou.

O Bahia, aliás, podia ter conquistado a vaga na Série A de 2023 com duas rodadas de antecedência e na Fonte Nova. Mas o time empatou os jogos com Vila Nova e Guarani e só garantiu o acesso longe de casa. Barroca lamentou não ter dado a classificação diante da torcida tricolor, mas comemorou o retorno à elite.

"Ficou um pouco de frustração, a gente queria entregar esse acesso em casa. Eu, especialmente. Mas o torcedor do Bahia pode ter certeza que esse grupo é muito comprometido com o clube e que lutou o tempo todo para que isso acontecesse. Hoje, tivemos a oportunidade de consolidar com a vitória", comentou.

"O Bahia tem que permanecer na Série A sempre. O Bahia é gigante, tem uma grande torcida, grande história e grande futuro, ao meu ver", elogiou Barroca.

O triunfo sobre o CRB marcou o último jogo do Bahia em 2022. O primeiro compromisso do Esquadrão no ano que vem será pelo Campeonato Baiano, que tem início marcado para o dia 10 de janeiro.

Confira outros trechos da entrevista de Eduardo Barroca:

Expectativa de acesso

Muito importante consolidar o resultado que o clube tinha de expectativa. Minha contribuição foi muito pequena, de seis jogos. Estou bastante feliz. Esse clube é muito especial na minha vida, me ajudou a me formar como homem, como profissional. Cheguei aqui pela primeira vez há 12 anos. Aqui, tive a oportunidade de disputar competições importantes, viver momentos emocionantes. Saio daqui um outro homem.

Primeira passagem

Na minha primeira passagem, eu vivi emoções importantes também, como classificação para a Sul-Americana, em 2011; título do Campeonato Baiano de 2012; as emoções e jogos inesquecíveis em Pituaçu; a oportunidade de, com 29 anos, dirigir um jogo de Campeonato Brasileiro e, até hoje, ser o treinador mais jovem a dirigir um jogo de Série A. Foram muitas emoções, são muitas emoções. E sempre sonhei, um dia, em retornar ao Bahia.

Comemoração pelo acesso

Quando fui convidado para essa missão final, não consegui saborear. Pela responsabilidade, tempo, por aquilo que já estava construído. Dedicação plena. Morei no clube neste período. Quando o árbitro apitou o fim do jogo, veio o sabor de ter essa oportunidade. Sou muito grato por estar tendo essa oportunidade, por ter vivido mais essa experiência. Agradeço ao torcedor do Bahia, que sempre foi muito respeitoso e carinhoso comigo, inclusive nos momentos de dificuldade.

Torcida

Sobre o torcedor do Bahia, é algo espetacular. Eu trabalhei aqui há muitos anos. Mesmo depois de tanto tempo, o torcedor do Bahia ainda tem uma conexão, um respeito, ainda fala de jogos históricos. É uma torcida extremamente apaixonada, presente. É uma torcida que é uma locomotiva de um trem. Puxa realmente para frente.