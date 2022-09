Após ACM Neto aceitar desafio, Jerônimo desiste de debate direto entre ambos

Depois de desafiar publicamente o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) para um debate cara-a-cara, em declarações provocativas que flertavam com a valentia, o ex-secretário estadual de Educação Jerônimo Rodrigues, candidato do PT ao governo da Bahia, baixou o tom e desistiu da ideia. O recuo ocorreu ontem, logo após Neto aceitar o desafio. “Gostaria de propor que ele defina data, local e horário para um debate entre nós. Sugiro que seja transmitido ao vivo pelo YouTube e pelas redes sociais dos dois”, afirmou o ex-prefeito, em nota à imprensa. Antes, Jerônimo se dizia pronto a discutir pessoalmente qualquer tema com o rival, de quem cobrava “coragem” para enfrentá-lo.

Mudança de pose

Diante da resposta de Neto, o petista trocou a agressividade pela moderação. Em postagem no Twitter, Jerônimo diz que fez a provocação e seguia disposto ao confronto, mas “respeitando a legislação eleitoral”. Para arrematar, admitiu que ambos já têm encontro marcado no próximo dia 27, data prevista para o debate da TV Bahia.

Saída pela esquerda

Embora tente evitar a pecha de fanfarrão que escapou pelas cordas quando o oponente aceitou o convite para subir no ringue, Jerônimo foi orientado pelo comando de campanha a mudar o discurso e esquecer o embate restrito entre ele e o candidato da União Brasil. Segundo apurou a Satélite, o recuo se deve ao desempenho e ao nervosismo do petista nos debates, entrevistas e sabatinas realizadas até o momento, cujas declarações renderam uma enxurrada de memes nas redes e aplicativos de mensagens. Internamente, a avaliação é a de que, no duelo com ACM Neto, Jerônimo perderia por nocaute.

Chave de cadeia

O governador Rui Costa (PT) declarou voto pessoal para um candidato a deputado estadual preso sob acusação de comandar o esquema de corrupção desbaratado em 2016 pela Operação Adsumus. Em comício realizado no último sábado em Santo Amaro, Rui anunciou que votará no ex-prefeito Ricardo Machado (PT), denunciado pelo Ministério Público do Estado como peça-chave dos desvios e fraudes em licitações na cidade e em diversos outros municípios do Recôncavo. Classificado como “honesto” pelo governador, Machado ficou cerca de seis meses preso em 2018.

Cara dura

Amigo da família do pediatra Júlio César Teixeira, morto a tiros em 23 de setembro de 2021 na própria clínica, em Barra, o deputado federal Félix Mendonça Júnior saiu do sério ao ver a foto de uma presa por suposta participação no crime postada nas redes de dentro da cadeia. “Às vésperas da audiência de custódia que pode pôr cinco acusados em liberdade, isso só aumenta a sensação de impunidade”, disse Félix, presidente do PDT na Bahia, sobre a imagem em que a suspeita aparece sorrindo.

Veneno caseiro

Aliados do ex-secretário de Saúde Fábio Vilas-Boas, candidato a deputado federal pelo MDB, detectaram fogo amigo na denúncia de propaganda eleitoral antecipada que levou o MPF a abrir apuração contra ele. Os sinais, afirmam, apontam para líderes da base governista.