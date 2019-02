Após adeus à Sul-Americana, Bahia está pronto para o Fortaleza

O Bahia está pronto para fazer o seu quarto jogo consecutivo como visitante, domingo (24), às 19h, contra o Fortaleza, no estádio do Castelão, pela Copa do Nordeste. Na manhã deste sábado (23), o elenco tricolor fez o último treino antes da partida. A atividade aconteceu no CT da base do Palmeiras, em São Paulo, onde o Esquadrão fez escala após voltar de Montevidéu.

A novidade para o técnico Enderson Moreira foi a presença do atacante Caíque. Ele foi integrado ao elenco e vai reforçar o time contra o Leão do Pici.

Durante o treino, Enderson focou em um trabalho de posse de bola em campo reduzido. Após a atividade, a delegação do Bahia seguiu para Fortaleza, local da partida.

O time vai ter força máxima no duelo e deve entrar em campo com: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Jackson e Moisés; Gregore, Douglas Augusto (Flávio), Shaylon, Artur e Ramires; Gilberto.

O Bahia tem cinco pontos em três jogos no Nordestão e está fora do G4, em sexto lugar, com a mesma pontuação do lanterna. No entanto, pode assumir a liderança em caso de triunfo. Para isso precisaria ainda tirar a diferença de quatro gols do líder Ceará.

Os jogadores que não foram relacionados para o duelo em Fortaleza treinaram na manhã deste sábado no Fazendão. O trabalho foi comandado pelo auxiliar Cláudio Prates. O atacante Arthur Caíke, regularizado, aproveitou para aprimorar a forma física. Já Fernandão, Rogério, Elton e Yuri, que se recuperam de lesões, ficaram em tratamento na fisioterapia e academia.