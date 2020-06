Após adiar casamento, Vanessa da Mata termina noivado com ministro do TCU

Chegou ao fim o noivado da cantora Vanessa da Mata com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. Antes do término definitivo, os dois já haviam adiado o casamento, que estava marcado para o domingo de Páscoa. As informações são do colunista Leo Dias.

A informação do término foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, que disse que a decisão foi em comum acordo e que os dois continuam amigos.

A cerimônia, que aconteceria em Cuiabá, no Mato Grosso, terra da cantora, foi adiado por causa da pandemia do novo coronavírus. Vanessa da Mata já deixou de seguir o ex-noivo nas redes sociais, mas Bruno Dantas continua acompanhando a artista no Instagram.

No lugar de presentes, eles pediram que os convidados doassem para duas instituições de caridade. Uma em Feira de Santana, na Bahia, onde Bruno passou infância e adolescência, e outra em Alto Graças (MT), onde Vanessa nasceu.