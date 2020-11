Após ampla reformulação, Odebrecht anuncia fim de monitoramento externo

O Grupo Odebrecht recebeu a confirmação de que está encerrado o monitoramento externo independente que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) vinha realizando dentro da empresa desde fevereiro de 2017.



O monitor do DoJ certificou que o sistema de conformidade da Odebrecht, incluindo as suas políticas e procedimentos, está desenhado e implementado para prevenir e detectar potenciais violações das leis anticorrupção. Esse sistema é reconhecido por todos os integrantes do Grupo Odebrecht como parte importante das operações no dia a dia dos Negócios.



Segundo a assessoria do grupo, houve melhorias significativas no ambiente de controles da empresa que faz com que a Odebrecht, hoje, seja "uma empresa profundamente diferente". Para o presidente do Conselho de Administração da Odebrecht S.A., José Mauro Carneiro da Cunha, “a conclusão do monitoramento e a certificação dada pelo monitor do DoJ são o atestado mais eloquente de que a Odebrecht aprendeu com os próprios erros e chegou ao mesmo nível das corporações que atuam com ética, integridade e transparência”.



José Mauro acrescentou: “Este é um caminho sem volta, de acordo com o compromisso assumido e reafirmado pelos acionistas e por todos os integrantes da Odebrecht. Agora, a nossa concentração é o futuro”.



Trabalho extenso

A diretora de Conformidade da Odebrecht S.A., Olga Pontes, diz que o monitoramento acompanhou de perto as mudanças promovidas pela empresa. O importante agora, segundo ela, é manter uma contínua resposta à evolução dos riscos. “Conformidade”, afirma Olga, “é responsabilidade de todos. É fruto do engajamento e comprometimento de cada um dos nossos integrantes. E isso nós já temos”.



O trabalho de monitoramento, que estava previsto no acordo de leniência assinado em dezembro de 2016, foi minucioso e extenso, com alcance global. Pessoalmente e por videoconferência, foram entrevistados mais de 900 integrantes, incluindo membros de conselhos de administração, líderes de negócios e gerentes de projetos.

Cerca de 30 mil documentos relacionados às operações da empresa e ao programa de conformidade foram revistos. A equipe do monitor viajou a 7 países, visitou 11 canteiros de obras, testou mais de 5 mil transações, recomendou melhorias em políticas e procedimentos e fez pesquisa com mais de 1.300 integrantes para avaliar a percepção e eficácia do programa de conformidade e o compromisso da empresa de manter um programa de conformidade robusto.



De volta para o futuro

A Odebrecht se comprometeu a dar prioridade à conformidade em todos os níveis, com implantação de políticas e treinamentos, além de investimento no aperfeiçoamento dos controles internos. Ao mesmo tempo, a empresa está comprometida com o fortalecimento da Governança Corporativa, garantindo, entre outras providências, a nomeação de conselheiros independentes em toda a Companhia.

“Junto com a reestruturação financeira, conquistada em julho após a homologação da recuperação judicial, o fim do monitoramento e a certificação dada pelo monitor do DoJ ajudam no reconhecimento da nova empresa que já somos”, diz o diretor presidente da Odebrecht S.A., Ruy Sampaio.

Ruy acrescenta: “Essa transformação não é momentânea, é sustentável ao longo do tempo. Somos hoje uma empresa voltada para o futuro. Estamos revigorados com os últimos avanços e com a ampla renovação das nossas equipes. Ao mesmo tempo, nos sentimos fortalecidos pelo acúmulo de experiências e aprendizados em mais de sete décadas. A partir dessas bases, estamos prontos para conquistar novos clientes e continuar a oferecer produtos e serviços de alta qualidade”.